Скандальный певец из Екатеринбурга похвастался новой дорогущей иномаркой. Видео

Олег Майами похвастался покупкой нового Porsche Cayman S
Майами восемь лет ездил на Audi
Майами восемь лет ездил на Audi Фото:

Певец из Екатеринбурга Олег Майами купил себе Porsche Cayman S 2025 года. Приобретением иномарки, которую оценивают в 15 миллионов рублей, артист поделился в соцсетях.

«Без лишних слов, знакомьтесь, моя новая машина. Новый Porsche Cayman S 2025 года, ребята», — прокричал Майами. Предыдущая машина певца была Audi, на которой он проездил целых восемь лет. Несколько дней назад он выставил ее на продажу.

Уральские знаменитости любят хвастаться дорогими автомобилями. Например, в январе прошлого года Клава Кока поделилась с подписчиками радостью от нового приобретения — Mercedes-Benz Maybach. На элитной иномарке певица передвигается с водителем.

Видео: miamioleg_official в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

