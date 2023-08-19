Консул Китая предрек полную отмену виз для россиян

Консул Китая Божуй заявил о будущей полной отмене виз для граждан России

19 августа 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

В будущем для россиян могут отменить визы в Китай, отметил Чэнь Божуй Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В будущем Китай полностью отменит визовый режим для россиян. С таким прогнозом выступил консул-атташе КНР в Казани Чэнь Божуй на полях VI Глобального форума молодых дипломатов. «Мы уже отменили визы для туристов в группе. Я думаю, что отмена виз для россиян обязательно случится в перспективе», — рассказал Чэнь Божуй, передает ТАСС. Он отметил, что для этого стоит решить пару вопросов. Часть из них касается безопасности и мигрантов. С 1 августа между Россией и Китаем был запущен безвизовый обмен туристами. Страны обмениваются группами от пяти человек. Они путешествуют в другом государстве только по заранее запланированному маршруту. Визовый режим между двумя странами еще не отменен. 10 августа первые туристы в рамках обмена прибыли в Москву и Китай, передает RT. Это была тестовая группа, после нее КНР планирует рассмотреть возможность массовой отправки отдыхающих. В середине августа китайские туристы посетили Санкт-Петербург и Москву. Следующая группа в рамках группового обмена туристами будет отправлена уже в другие регионы. В Минэкономразвития РФ сообщали, что в 2024 году более полмиллиона туристов из Китая посетят Москву. До пандемии в Россию больше всего приезжали иностранные туристы из Китая, передает РБК. В 2022 году в РФ приехали всего 842 китайца, в 2019 их было 1,2 миллиона. Безвизовое соглашение для групповых туристических поездок между РФ и КНР действует с 2000 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В будущем Китай полностью отменит визовый режим для россиян. С таким прогнозом выступил консул-атташе КНР в Казани Чэнь Божуй на полях VI Глобального форума молодых дипломатов. «Мы уже отменили визы для туристов в группе. Я думаю, что отмена виз для россиян обязательно случится в перспективе», — рассказал Чэнь Божуй, передает ТАСС. Он отметил, что для этого стоит решить пару вопросов. Часть из них касается безопасности и мигрантов. С 1 августа между Россией и Китаем был запущен безвизовый обмен туристами. Страны обмениваются группами от пяти человек. Они путешествуют в другом государстве только по заранее запланированному маршруту. Визовый режим между двумя странами еще не отменен. 10 августа первые туристы в рамках обмена прибыли в Москву и Китай, передает RT. Это была тестовая группа, после нее КНР планирует рассмотреть возможность массовой отправки отдыхающих. В середине августа китайские туристы посетили Санкт-Петербург и Москву. Следующая группа в рамках группового обмена туристами будет отправлена уже в другие регионы. В Минэкономразвития РФ сообщали, что в 2024 году более полмиллиона туристов из Китая посетят Москву. До пандемии в Россию больше всего приезжали иностранные туристы из Китая, передает РБК. В 2022 году в РФ приехали всего 842 китайца, в 2019 их было 1,2 миллиона. Безвизовое соглашение для групповых туристических поездок между РФ и КНР действует с 2000 года.