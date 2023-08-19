Консул Китая предрек полную отмену виз для россиян

Консул Китая Божуй заявил о будущей полной отмене виз для граждан России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа таможенного поста в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, чемодан, отдых, пассажиры, поездка, отпуск, туристы, туризм
В будущем для россиян могут отменить визы в Китай, отметил Чэнь Божуй Фото:

В будущем Китай полностью отменит визовый режим для россиян. С таким прогнозом выступил консул-атташе КНР в Казани Чэнь Божуй на полях VI Глобального форума молодых дипломатов.

«Мы уже отменили визы для туристов в группе. Я думаю, что отмена виз для россиян обязательно случится в перспективе», — рассказал Чэнь Божуй, передает ТАСС. Он отметил, что для этого стоит решить пару вопросов. Часть из них касается безопасности и мигрантов.

С 1 августа между Россией и Китаем был запущен безвизовый обмен туристами. Страны обмениваются группами от пяти человек. Они путешествуют в другом государстве только по заранее запланированному маршруту. Визовый режим между двумя странами еще не отменен. 10 августа первые туристы в рамках обмена прибыли в Москву и Китай, передает RT. Это была тестовая группа, после нее КНР планирует рассмотреть возможность массовой отправки отдыхающих.

В середине августа китайские туристы посетили Санкт-Петербург и Москву. Следующая группа в рамках группового обмена туристами будет отправлена уже в другие регионы. В Минэкономразвития РФ сообщали, что в 2024 году более полмиллиона туристов из Китая посетят Москву.

До пандемии в Россию больше всего приезжали иностранные туристы из Китая, передает РБК. В 2022 году в РФ приехали всего 842 китайца, в 2019 их было 1,2 миллиона. Безвизовое соглашение для групповых туристических поездок между РФ и КНР действует с 2000 года.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В будущем Китай полностью отменит визовый режим для россиян. С таким прогнозом выступил консул-атташе КНР в Казани Чэнь Божуй на полях VI Глобального форума молодых дипломатов. «Мы уже отменили визы для туристов в группе. Я думаю, что отмена виз для россиян обязательно случится в перспективе», — рассказал Чэнь Божуй, передает ТАСС. Он отметил, что для этого стоит решить пару вопросов. Часть из них касается безопасности и мигрантов. С 1 августа между Россией и Китаем был запущен безвизовый обмен туристами. Страны обмениваются группами от пяти человек. Они путешествуют в другом государстве только по заранее запланированному маршруту. Визовый режим между двумя странами еще не отменен. 10 августа первые туристы в рамках обмена прибыли в Москву и Китай, передает RT. Это была тестовая группа, после нее КНР планирует рассмотреть возможность массовой отправки отдыхающих. В середине августа китайские туристы посетили Санкт-Петербург и Москву. Следующая группа в рамках группового обмена туристами будет отправлена уже в другие регионы. В Минэкономразвития РФ сообщали, что в 2024 году более полмиллиона туристов из Китая посетят Москву. До пандемии в Россию больше всего приезжали иностранные туристы из Китая, передает РБК. В 2022 году в РФ приехали всего 842 китайца, в 2019 их было 1,2 миллиона. Безвизовое соглашение для групповых туристических поездок между РФ и КНР действует с 2000 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...