Минэкономразвития: полмиллиона туристов из Китая посетят Россию в 2024 году

15 августа 2023 в 03:10 Размер текста - 17 +

Между Китаем и Россией открыли безвизовое авиасообщение в августе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россию в следующем году посетят около 470 тысяч китайских туристов. Такими данными поделились специалисты Минэкономразвития РФ. «До полумиллиона туристов из Китая посетят Россию в 2024 году. Прогноз на этот год — 300—400 тысяч человек. До пандемии коронавируса въезд по безвизовому каналу составлял 80% от всего китайского туристического потока, в этом году рассчитывают на 60%», — пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства. В Минэкономразвития связывают восстановление туристического потока с возобновлением безвизового режима. По новым правилам организованные группы от пяти до 50 человек могут находиться в России до 15 дней. Первый безвизовый рейс из Китая прибыл в РФ 10 августа. В Союзе туриндустрии заявили, что Китай войдет в топ-3 зарубежных направлений у россиян.

Россию в следующем году посетят около 470 тысяч китайских туристов. Такими данными поделились специалисты Минэкономразвития РФ. «До полумиллиона туристов из Китая посетят Россию в 2024 году. Прогноз на этот год — 300—400 тысяч человек. До пандемии коронавируса въезд по безвизовому каналу составлял 80% от всего китайского туристического потока, в этом году рассчитывают на 60%», — пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства. В Минэкономразвития связывают восстановление туристического потока с возобновлением безвизового режима. По новым правилам организованные группы от пяти до 50 человек могут находиться в России до 15 дней. Первый безвизовый рейс из Китая прибыл в РФ 10 августа. В Союзе туриндустрии заявили, что Китай войдет в топ-3 зарубежных направлений у россиян.