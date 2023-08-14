14 августа 2023

Минэкономразвития: полмиллиона туристов из Китая посетят Россию в 2024 году

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Первомайская демонстрация в Москве на Красной площади. Москва, улыбка, российский флаг, азиат, китаец, триколор, российско-китайская дружба, китайский турист, туризм
Между Китаем и Россией открыли безвизовое авиасообщение в августе Фото:

Россию в следующем году посетят около 470 тысяч китайских туристов. Такими данными поделились специалисты Минэкономразвития РФ.

«До полумиллиона туристов из Китая посетят Россию в 2024 году. Прогноз на этот год — 300—400 тысяч человек. До пандемии коронавируса въезд по безвизовому каналу составлял 80% от всего китайского туристического потока, в этом году рассчитывают на 60%», — пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минэкономразвития связывают восстановление туристического потока с возобновлением безвизового режима. По новым правилам организованные группы от пяти до 50 человек могут находиться в России до 15 дней.

Первый безвизовый рейс из Китая прибыл в РФ 10 августа. В Союзе туриндустрии заявили, что Китай войдет в топ-3 зарубежных направлений у россиян.

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Россию в следующем году посетят около 470 тысяч китайских туристов. Такими данными поделились специалисты Минэкономразвития РФ. «До полумиллиона туристов из Китая посетят Россию в 2024 году. Прогноз на этот год — 300—400 тысяч человек. До пандемии коронавируса въезд по безвизовому каналу составлял 80% от всего китайского туристического потока, в этом году рассчитывают на 60%», — пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства. В Минэкономразвития связывают восстановление туристического потока с возобновлением безвизового режима. По новым правилам организованные группы от пяти до 50 человек могут находиться в России до 15 дней. Первый безвизовый рейс из Китая прибыл в РФ 10 августа. В Союзе туриндустрии заявили, что Китай войдет в топ-3 зарубежных направлений у россиян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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