В Союзе туриндустрии заявили, что Китай войдет в топ-3 зарубежных направлений у россиян

02 августа 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Китай может принять более миллиона российских туристов в 2023 году Фото: Ксения Фикс © URA.RU Запуск групповых туристических безвизовых поездок из России позволит Китаю войти в топ-3 самых востребованных зарубежных направлений у россиян. Об этом URA.RU рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. «Не сразу, но постепенно. Более миллиона туристов в 2023 году, как это было в 2019 году — вполне достижимая цифра. Конечно, это не Турция, но, тем не менее, в пятерку, потом, может, и в тройку это направление войдет. Групповые визы очень важны. Не менее важна транспортная логистика, то есть, помимо регулярных рейсов, должны быть выстроены чартерные программы», — сказал Юрий Барзыкин. При этом, отметил собеседник агентства, следует также продумать вопрос о китайских компаниях, которые принимают российских туристов. «Не менее важны надежные партнеры, принимающие компании. Мы помним, что именно Китай нам в доковидный период принес проблемы на рынке, когда ушли компании и пришлось за них выплачивать компенсации потребителям. Поэтому только все эти составляющие в комплексе дадут хороший эффект. Безвизовый групповой режим повлияет на турпоток уже сейчас», — заключил вице-президент Российского союза туриндустрии. С 1 августа 2023 года российские туристы смогут осуществлять безвизовые групповые поездки в Китай. Об этом объявило Минэкономразвития России. Соответствующее подтверждение было получено от китайских властей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запуск групповых туристических безвизовых поездок из России позволит Китаю войти в топ-3 самых востребованных зарубежных направлений у россиян. Об этом URA.RU рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. «Не сразу, но постепенно. Более миллиона туристов в 2023 году, как это было в 2019 году — вполне достижимая цифра. Конечно, это не Турция, но, тем не менее, в пятерку, потом, может, и в тройку это направление войдет. Групповые визы очень важны. Не менее важна транспортная логистика, то есть, помимо регулярных рейсов, должны быть выстроены чартерные программы», — сказал Юрий Барзыкин. При этом, отметил собеседник агентства, следует также продумать вопрос о китайских компаниях, которые принимают российских туристов. «Не менее важны надежные партнеры, принимающие компании. Мы помним, что именно Китай нам в доковидный период принес проблемы на рынке, когда ушли компании и пришлось за них выплачивать компенсации потребителям. Поэтому только все эти составляющие в комплексе дадут хороший эффект. Безвизовый групповой режим повлияет на турпоток уже сейчас», — заключил вице-президент Российского союза туриндустрии. С 1 августа 2023 года российские туристы смогут осуществлять безвизовые групповые поездки в Китай. Об этом объявило Минэкономразвития России. Соответствующее подтверждение было получено от китайских властей.