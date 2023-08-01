01 августа 2023

В Союзе туриндустрии заявили, что Китай войдет в топ-3 зарубежных направлений у россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Пекин. Китай, пекин
Китай может принять более миллиона российских туристов в 2023 году Фото:

Запуск групповых туристических безвизовых поездок из России позволит Китаю войти в топ-3 самых востребованных зарубежных направлений у россиян. Об этом URA.RU рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Не сразу, но постепенно. Более миллиона туристов в 2023 году, как это было в 2019 году — вполне достижимая цифра. Конечно, это не Турция, но, тем не менее, в пятерку, потом, может, и в тройку это направление войдет. Групповые визы очень важны. Не менее важна транспортная логистика, то есть, помимо регулярных рейсов, должны быть выстроены чартерные программы», — сказал Юрий Барзыкин.

При этом, отметил собеседник агентства, следует также продумать вопрос о китайских компаниях, которые принимают российских туристов. «Не менее важны надежные партнеры, принимающие компании. Мы помним, что именно Китай нам в доковидный период принес проблемы на рынке, когда ушли компании и пришлось за них выплачивать компенсации потребителям. Поэтому только все эти составляющие в комплексе дадут хороший эффект. Безвизовый групповой режим повлияет на турпоток уже сейчас», — заключил вице-президент Российского союза туриндустрии.

С 1 августа 2023 года российские туристы смогут осуществлять безвизовые групповые поездки в Китай. Об этом объявило Минэкономразвития России. Соответствующее подтверждение было получено от китайских властей.

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Запуск групповых туристических безвизовых поездок из России позволит Китаю войти в топ-3 самых востребованных зарубежных направлений у россиян. Об этом URA.RU рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. «Не сразу, но постепенно. Более миллиона туристов в 2023 году, как это было в 2019 году — вполне достижимая цифра. Конечно, это не Турция, но, тем не менее, в пятерку, потом, может, и в тройку это направление войдет. Групповые визы очень важны. Не менее важна транспортная логистика, то есть, помимо регулярных рейсов, должны быть выстроены чартерные программы», — сказал Юрий Барзыкин. При этом, отметил собеседник агентства, следует также продумать вопрос о китайских компаниях, которые принимают российских туристов. «Не менее важны надежные партнеры, принимающие компании. Мы помним, что именно Китай нам в доковидный период принес проблемы на рынке, когда ушли компании и пришлось за них выплачивать компенсации потребителям. Поэтому только все эти составляющие в комплексе дадут хороший эффект. Безвизовый групповой режим повлияет на турпоток уже сейчас», — заключил вице-президент Российского союза туриндустрии. С 1 августа 2023 года российские туристы смогут осуществлять безвизовые групповые поездки в Китай. Об этом объявило Минэкономразвития России. Соответствующее подтверждение было получено от китайских властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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