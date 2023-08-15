Посол Ирана в РФ: Тегеран готов отменить визовый режим с Россией

16 августа 2023 в 03:26 Размер текста - 17 +

Иран рад принять российских туристов зимой на побережьи Персидского залива Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Иране готовы полностью отменить визовый режим с Россией. Сейчас ожидаются окончательные решения иранских должностных лиц по данному вопросу. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. «Что касается полной отмены виз между нашими странами, я бы хотел отметить, что в Исламской Республике Иран полностью готовы к этому шагу — отменить визы, чтобы граждане наших государств могли свободно ездить друг к другу. Естественно, мы ждем соответствующих решений от наших должностных лиц, после чего эти меры будут утверждены и переведены в практическую плоскость», — заявил Джалали. Его цитируют «Известия». Дипломат отметил, что Иран будет рад принять российских туристов зимой на южном побережье Персидского залива. В стране есть множество островов — Киш, Кешм, порты Чабехар. Вызвать интерес у россиян может и центральная часть Ирана, где в основном пустыни. Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что Россия планирует запустить безвизовый режим с Ираном. С Китаем безвизовый туристический режим, по его словам, будет организован «со дня на день», так как все процедуры и договоренности по этому направлению с КНР завершены. Об этом Максим Решетников рассказал в ходе совещания по развитию туризма с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Иране готовы полностью отменить визовый режим с Россией. Сейчас ожидаются окончательные решения иранских должностных лиц по данному вопросу. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. «Что касается полной отмены виз между нашими странами, я бы хотел отметить, что в Исламской Республике Иран полностью готовы к этому шагу — отменить визы, чтобы граждане наших государств могли свободно ездить друг к другу. Естественно, мы ждем соответствующих решений от наших должностных лиц, после чего эти меры будут утверждены и переведены в практическую плоскость», — заявил Джалали. Его цитируют «Известия». Дипломат отметил, что Иран будет рад принять российских туристов зимой на южном побережье Персидского залива. В стране есть множество островов — Киш, Кешм, порты Чабехар. Вызвать интерес у россиян может и центральная часть Ирана, где в основном пустыни. Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что Россия планирует запустить безвизовый режим с Ираном. С Китаем безвизовый туристический режим, по его словам, будет организован «со дня на день», так как все процедуры и договоренности по этому направлению с КНР завершены. Об этом Максим Решетников рассказал в ходе совещания по развитию туризма с премьер-министром Михаилом Мишустиным.