Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге: что ожидается в четвертый день 22 августа 2023 в 10:42 Размер текста - 17 + В один день проходит сразу несколько соревнований по разным видам спорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Международный фестиваль университетского спорта, который будет проходить в Екатеринбурге до 31 августа, набирает обороты. В четвертый день соревнования участники разыграют первые медали по плаванию, а также устроят состязания по бадминтону и теннису. Подробнее о соревнованиях, намеченных на 22 августа, — в подборке URA.RU. С 10 утра пловцы будут соревноваться в восьми дисциплинах, в четырех из которых состоятся финалы. Вечером определят победителей на дистанциях 400 метров вольным стилем у мужчин, 400 метров комплексным плаванием у женщин, а также в эстафетах 4 по 100 (мужчины) и 4 по 200 метров (женщины) вольным стилем.

Спортсмены из Бразилии, Белоруссии, Китая, Кубы, России и Эквадора устроят состязания по прыжкам в воду. Мужчинам предстоит прыгать с вышки, женщинам — с трехметрового трамплина. Финалы пройдут в 16:40.

Утром состоятся соревнования по дзюдо, где разыграют медали в семи весовых категориях. Среди участников из девяти стран призер Кубка Европы по дзюдо Яна Жилкина.

Стартуют соревнования по бадминтону — на них определят участников финала командных соревнований. Также на этот день намечен теннис — борьба в мужском одиночном, женском и смешанном парных разрядах. На корты выйдут и первые участники женского одиночного и мужского парного разряда.

В 13:00 начнутся полуфиналы по мини-футболу, где за выход в финал будут бороться команды из Бразилии, Ирана, Ирака, России и Уганды.

Соревнования по боксу начнутся в 17:30. Женщины и мужчины из восьми стран поборются за выход в финал. Международный фестиваль университетского спорта, который будет проходить в Екатеринбурге до 31 августа, набирает обороты. В четвертый день соревнования участники разыграют первые медали по плаванию, а также устроят состязания по бадминтону и теннису. Подробнее о соревнованиях, намеченных на 22 августа, — в подборке URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям