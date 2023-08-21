21 августа 2023

Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге: что ожидается в четвертый день

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В один день проходит сразу несколько соревнований по разным видам спорта
В один день проходит сразу несколько соревнований по разным видам спорта Фото:

Международный фестиваль университетского спорта, который будет проходить в Екатеринбурге до 31 августа, набирает обороты. В четвертый день соревнования участники разыграют первые медали по плаванию, а также устроят состязания по бадминтону и теннису. Подробнее о соревнованиях, намеченных на 22 августа, — в подборке URA.RU.

  • С 10 утра пловцы будут соревноваться в восьми дисциплинах, в четырех из которых состоятся финалы. Вечером определят победителей на дистанциях 400 метров вольным стилем у мужчин, 400 метров комплексным плаванием у женщин, а также в эстафетах 4 по 100 (мужчины) и 4 по 200 метров (женщины) вольным стилем.
  • Спортсмены из Бразилии, Белоруссии, Китая, Кубы, России и Эквадора устроят состязания по прыжкам в воду. Мужчинам предстоит прыгать с вышки, женщинам — с трехметрового трамплина. Финалы пройдут в 16:40.
  • Утром состоятся соревнования по дзюдо, где разыграют медали в семи весовых категориях. Среди участников из девяти стран призер Кубка Европы по дзюдо Яна Жилкина.
  • Стартуют соревнования по бадминтону — на них определят участников финала командных соревнований. Также на этот день намечен теннис — борьба в мужском одиночном, женском и смешанном парных разрядах. На корты выйдут и первые участники женского одиночного и мужского парного разряда.
  • В 13:00 начнутся полуфиналы по мини-футболу, где за выход в финал будут бороться команды из Бразилии, Ирана, Ирака, России и Уганды.
  • Соревнования по боксу начнутся в 17:30. Женщины и мужчины из восьми стран поборются за выход в финал.

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Международный фестиваль университетского спорта, который будет проходить в Екатеринбурге до 31 августа, набирает обороты. В четвертый день соревнования участники разыграют первые медали по плаванию, а также устроят состязания по бадминтону и теннису. Подробнее о соревнованиях, намеченных на 22 августа, — в подборке URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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