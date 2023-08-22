22 августа 2023

Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге: пятый день соревнований

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация медалей Международного фестиваля университетского спорта. Екатеринбург, екат2023, медаль универсиады, международный фестиваль университетского спорта
На фестивале победителям вручают квадратные медали Фото:

Наступил пятый день Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге. Сегодня среди спортсменов разыграют 16 комплектов медалей. В каких видах спорта будут определять лучших — в подборке URA.RU.

  • С утра стартует первый соревновательный день по настольному теннису. В соревнованиях будут участвовать гости из Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Китая, Монголии, Нигерии, России и Шри-Ланки.
  • Также пройдут соревнования по дзюдо, а во время вечерней сессии будет разыграно два комплекта медалей в мужском и женском командном турнире. В соревнованиях участвуют спортсмены из Беларуси, Кубы, России, Таджикистана.
  • Утром начнется плавание, где разыграют девять комплектов медалей.
  • Соревнования по прыжкам в воду с трехметрового трамплина у мужчин и с трамплина в один метр у женщин начнутся в 10:00, финал намечен на 16:40.
  • В первой половине дня стартуют полуфиналы тенниса в смешанном парном разряде, 1/8 финала в мужском одиночном разряде, утешительные турниры одиночного мужского и женского разрядов, матчи группового этапа в парном мужском и женском разряде. На корты выйдут гости из Аргентины, Гватемалы, Пакистана, России, Шри-Ланки и Уганды.
  • Матчи за третье место и финалы по мини-футболу пройдут во Дворце игровых видов спорта. Матчи за третье место начнутся в 10:00 у женщин и в 17:00 у мужчин. В 12:00 начнется женский финал между командой Уральского государственного лесотехнического университета и Московского политехнического университета. В 19:30 начнется мужской финал между командой Факультета физической культуры Университета Маурисио де Нассау (Бразилия) и командой Тегеранского университета (Иран).
  • Также сегодня пройдут женские предварительные поединки по вольной борьбе в 10 весовых категориях.
  • Финал командных соревнований по бадминтону пройдет в полдень. За золото поборются Пекинский спортивный университет и Государственный социально-гуманитарный университет.
  • Женские и мужские полуфиналы по боксу пройдут в 17:30. Соревноваться между собой будут спортсмены из Азербайджана, Армении, Венесуэлы, Индии, Ирака, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

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Наступил пятый день Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге. Сегодня среди спортсменов разыграют 16 комплектов медалей. В каких видах спорта будут определять лучших — в подборке URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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