В Свердловской области придумали, как избавиться от длинных очередей в МФЦ

В Свердловской области появится семь дополнительных отделений МФЦ
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Открытие МФЦ в Ельцин Центре. Екатеринбург, мфц, услуги
Не так давно новый МФЦ открылся в Ельцин Центре Фото:

Свердловские власти избавятся от длинных очередей в многофункциональных центрах (МФЦ) — дополнительно в регионе откроется семь обновленных отделений. Один из центров осенью разместиться в ТРЦ VEER MALL в Екатеринбурге. Об этом в своем telegram-канале «Цифровой замгубернатора» сообщил заместитель главы региона Дмитрий Ионин.

«Открытие центров „Мои документы“ в местах уже существующего устойчивого трафика вместо затрат на оборудование отдельностоящих зданий — тренд этого года», — заявил Ионин. За последние два года количество офисов «Мои документы» в регионе кратно увеличивается (за неполный 2023 год их стало в два раза больше, чем в 2022 году, а в 2022 — в три раза больше чем в 2021 году).

Только в первой половине 2023 года курирующий эту работу замгубернатора Ионин совместно с руководителем областного МФЦ Анастасией Девятых открыли центры в Белоярском, Среднеуральске, Заречном, Верхней Пышме и Серове. Эта работа получила оценку федерального Минэкономразвития — МФЦ Свердловской области победили на конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» в номинации «Лучший проект МФЦ».

Анастасия Девятых была назначена руководителем МФЦ в конце 2020 года, она пришла на замену Натальи Змеевой. Спустя год ее руководителем стал Дмитрий Ионин, перешедший в областное Правительство из Госдумы.

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Свердловские власти избавятся от длинных очередей в многофункциональных центрах (МФЦ) — дополнительно в регионе откроется семь обновленных отделений. Один из центров осенью разместиться в ТРЦ VEER MALL в Екатеринбурге. Об этом в своем telegram-канале «Цифровой замгубернатора» сообщил заместитель главы региона Дмитрий Ионин. «Открытие центров „Мои документы“ в местах уже существующего устойчивого трафика вместо затрат на оборудование отдельностоящих зданий — тренд этого года», — заявил Ионин. За последние два года количество офисов «Мои документы» в регионе кратно увеличивается (за неполный 2023 год их стало в два раза больше, чем в 2022 году, а в 2022 — в три раза больше чем в 2021 году). Только в первой половине 2023 года курирующий эту работу замгубернатора Ионин совместно с руководителем областного МФЦ Анастасией Девятых открыли центры в Белоярском, Среднеуральске, Заречном, Верхней Пышме и Серове. Эта работа получила оценку федерального Минэкономразвития — МФЦ Свердловской области победили на конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» в номинации «Лучший проект МФЦ». Анастасия Девятых была назначена руководителем МФЦ в конце 2020 года, она пришла на замену Натальи Змеевой. Спустя год ее руководителем стал Дмитрий Ионин, перешедший в областное Правительство из Госдумы.
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