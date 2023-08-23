В Перми не хватает первоклассников в 19 школах

24 августа 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Почти в каждом районе города недобор первоклассников Фото: Анна Майорова © URA.RU В пермских школах остались свободные места в первых классах. Отдать ребенка можно в одно из 19 учебных заведений в шести районах города. «Места есть в Дзержинском районе в школах №18, №44, №120 и „Дуплекс“, в Кировском — в образовательных учреждениях №1, №63, №64, №87, „Ступени“. В Ленинском районе места остались только в одной школе №21», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на департамент образования. Также устроить ребенка в первый класс можно в Свердловском районе в школе №134, техно-школе им. В.П. Савиных, Школе агробизнестехнологий. В Орджоникидзевском районе не укомплектованы школы №24, №101, №123, №153 и школа-интернат №4. В Мотовилихинском районе остались места в одном заведении — Школе бизнеса и предпринимательства. Все всех учреждениях есть учителя начальных классов, отмечают в департаменте образования.

В пермских школах остались свободные места в первых классах. Отдать ребенка можно в одно из 19 учебных заведений в шести районах города. «Места есть в Дзержинском районе в школах №18, №44, №120 и „Дуплекс“, в Кировском — в образовательных учреждениях №1, №63, №64, №87, „Ступени“. В Ленинском районе места остались только в одной школе №21», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на департамент образования. Также устроить ребенка в первый класс можно в Свердловском районе в школе №134, техно-школе им. В.П. Савиных, Школе агробизнестехнологий. В Орджоникидзевском районе не укомплектованы школы №24, №101, №123, №153 и школа-интернат №4. В Мотовилихинском районе остались места в одном заведении — Школе бизнеса и предпринимательства. Все всех учреждениях есть учителя начальных классов, отмечают в департаменте образования.