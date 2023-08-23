23 августа 2023

В Перми не хватает первоклассников в 19 школах

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная линейка в школе № 106. Екатеринбург, первый класс, дети, первое сентября, школа, цветы, бантики
Почти в каждом районе города недобор первоклассников Фото:

В пермских школах остались свободные места в первых классах. Отдать ребенка можно в одно из 19 учебных заведений в шести районах города.

«Места есть в Дзержинском районе в школах №18, №44, №120 и „Дуплекс“, в Кировском — в образовательных учреждениях №1, №63, №64, №87, „Ступени“. В Ленинском районе места остались только в одной школе №21», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на департамент образования.

Также устроить ребенка в первый класс можно в Свердловском районе в школе №134, техно-школе им. В.П. Савиных, Школе агробизнестехнологий. В Орджоникидзевском районе не укомплектованы школы №24, №101, №123, №153 и школа-интернат №4. В Мотовилихинском районе остались места в одном заведении — Школе бизнеса и предпринимательства. Все всех учреждениях есть учителя начальных классов, отмечают в департаменте образования.

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В пермских школах остались свободные места в первых классах. Отдать ребенка можно в одно из 19 учебных заведений в шести районах города. «Места есть в Дзержинском районе в школах №18, №44, №120 и „Дуплекс“, в Кировском — в образовательных учреждениях №1, №63, №64, №87, „Ступени“. В Ленинском районе места остались только в одной школе №21», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на департамент образования. Также устроить ребенка в первый класс можно в Свердловском районе в школе №134, техно-школе им. В.П. Савиных, Школе агробизнестехнологий. В Орджоникидзевском районе не укомплектованы школы №24, №101, №123, №153 и школа-интернат №4. В Мотовилихинском районе остались места в одном заведении — Школе бизнеса и предпринимательства. Все всех учреждениях есть учителя начальных классов, отмечают в департаменте образования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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