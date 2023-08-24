24 августа 2023

Росгвардия в ХМАО устроила рейд по владельцам оружия перед выборами

© Служба новостей «URA.RU»
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Росгвардия проверяет владельцев оружия перед выборами Фото:

Сотрудники Росгвардии в ХМАО в преддверии Единого дня голосования устроили проверку владельцев оружия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«В преддверии Единого дня голосования на территории Югры стартовало оперативно-профилактическое мероприятие „Оружие-2023“. Инспекторы лицензионно-разрешительной работы совместно с военнослужащими и сотрудниками Управления Росгвардии по ХМАО — Югре проводят проверки владельцев оружия, проживающих в 500-метровой зоне от мест проведения выборов, а также объектов, осуществляющих торговлю оружием и боеприпасами, комнат хранения оружия в частных охранных, спортивных и образовательных организациях», — прокомментировали в Росгвардии.

В ведомстве уточнили, что рейды будут проводиться до 3 сентября. Мероприятие позволит обеспечить правопорядок и общественную безопасность перед выборами, а также выявить нарушение законодательства в области оборота оружия.

Ранее URA.RU писало, что полиция нашла у жителя ХМАО незаконное оружие и боеприпасы. Мужчина находился в оперативной разработке по подозрению в хранении оружия, а при обыске обнаружилась и 2,5 кг наркотиков.

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Сотрудники Росгвардии в ХМАО в преддверии Единого дня голосования устроили проверку владельцев оружия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «В преддверии Единого дня голосования на территории Югры стартовало оперативно-профилактическое мероприятие „Оружие-2023“. Инспекторы лицензионно-разрешительной работы совместно с военнослужащими и сотрудниками Управления Росгвардии по ХМАО — Югре проводят проверки владельцев оружия, проживающих в 500-метровой зоне от мест проведения выборов, а также объектов, осуществляющих торговлю оружием и боеприпасами, комнат хранения оружия в частных охранных, спортивных и образовательных организациях», — прокомментировали в Росгвардии. В ведомстве уточнили, что рейды будут проводиться до 3 сентября. Мероприятие позволит обеспечить правопорядок и общественную безопасность перед выборами, а также выявить нарушение законодательства в области оборота оружия. Ранее URA.RU писало, что полиция нашла у жителя ХМАО незаконное оружие и боеприпасы. Мужчина находился в оперативной разработке по подозрению в хранении оружия, а при обыске обнаружилась и 2,5 кг наркотиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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