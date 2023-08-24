В здании бывшего тюменского музея ретро автомобилей открыли магазин «Магнит». Фото

25 августа 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

Магазин торговой сети «Магнит» открылся на ул. Велижанской в Тюмени Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В здании бывшего тюменского музея ретро автомобилей, который был основан бизнесменом Владимиром Михайловым, теперь находится продуктовый магазин торговой сети «Магнит». Об этом URA.RU сообщили жители Тюмени, обратившиеся в редакцию. В марте 2023 года сын предпринимателя Иван Михайлов объявил о том, что музей будет закрыт, а здание, в котором он располагался — сдадут в аренду. «Вместо уникального музея ретро автомобилей мы получили очередной „Магнит“. Скорее всего, среди местных жителей магазин буде пользоваться большим спросом, так как заречные микрорайоны активно застраиваются. Видимо, с точки зрения бизнеса, сдать помещение в аренду значительно выгоднее, чем держать в нем музей ретро автомобилей», — отметил один из жителей Тюмени в беседе с URA.RU. В марте 2023 года бизнесмен Иван Михайлов заявил о том, что единственный в Тюмени музей ретро автомобилей будет закрыт, а его экспонаты — распроданы. По словам бизнесмена, большинство из них не представляют ценности для коллекционеров, поскольку являются моделями массового производства. Бизнесмен Владимир Михайлов являлся основателем холдинга «Дина», при котором появился музей ретро автомобилей. До того как уйти в бизнес, он 10 лет проработал в органах внутренних дел. Коммерсант ушел из жизни 19 августа 2016 года. На месте тюменского музея ретро автомобилей появился продуктовый магазин сети «Магнит» Читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В здании бывшего тюменского музея ретро автомобилей, который был основан бизнесменом Владимиром Михайловым, теперь находится продуктовый магазин торговой сети «Магнит». Об этом URA.RU сообщили жители Тюмени, обратившиеся в редакцию. В марте 2023 года сын предпринимателя Иван Михайлов объявил о том, что музей будет закрыт, а здание, в котором он располагался — сдадут в аренду. «Вместо уникального музея ретро автомобилей мы получили очередной „Магнит“. Скорее всего, среди местных жителей магазин буде пользоваться большим спросом, так как заречные микрорайоны активно застраиваются. Видимо, с точки зрения бизнеса, сдать помещение в аренду значительно выгоднее, чем держать в нем музей ретро автомобилей», — отметил один из жителей Тюмени в беседе с URA.RU. В марте 2023 года бизнесмен Иван Михайлов заявил о том, что единственный в Тюмени музей ретро автомобилей будет закрыт, а его экспонаты — распроданы. По словам бизнесмена, большинство из них не представляют ценности для коллекционеров, поскольку являются моделями массового производства. Бизнесмен Владимир Михайлов являлся основателем холдинга «Дина», при котором появился музей ретро автомобилей. До того как уйти в бизнес, он 10 лет проработал в органах внутренних дел. Коммерсант ушел из жизни 19 августа 2016 года.