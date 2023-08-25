Власти на месяц перекроют улицу в центре Екатеринбурга

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Улицу Бажова в Екатеринбурге закроют до 15 октября Фото:

В центре Екатеринбурга для движения машин закроют улицу Бажова. Перекрытие будет длиться больше месяца.

«Подрядчик закроет движение транспорта по улице Бажова, возле здания, расположенного по адресу улица Сони Морозовой, 203а, с 9 сентября до 15 октября 2023 года. Это связано с работами по модернизации тепловых сетей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии Екатеринбурга.

Рабочие установят на перекрытом участке соответствующие дорожные знаки и указатели. Общественный транспорт при этом будет курсировать без изменений.

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В центре Екатеринбурга для движения машин закроют улицу Бажова. Перекрытие будет длиться больше месяца. «Подрядчик закроет движение транспорта по улице Бажова, возле здания, расположенного по адресу улица Сони Морозовой, 203а, с 9 сентября до 15 октября 2023 года. Это связано с работами по модернизации тепловых сетей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии Екатеринбурга. Рабочие установят на перекрытом участке соответствующие дорожные знаки и указатели. Общественный транспорт при этом будет курсировать без изменений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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