26 августа 2023

Politico: Трамп заработал на своем тюремном фото семь миллионов долларов

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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп
Трамп смог привлечь на кампанию 20 млн долларов пожертвований Фото:

Экс-президент США Дональд Трамп после формальной процедуры ареста собрал 7,1 миллиона долларов, продавая товары со своей тюремной фотографией. Трамп снова претендует на пост главы государства и деньги ему пожертвовали на предвыборную кампанию. Об этом сообщила газета Politico.

«Трамп собрал 7,1 миллиона долларов с тех пор, как его задержали в тюрьме Атланты. Только в пятницу он собрал 4,18 миллиона долларов, что на сегодняшний день является самым высоким показателем его предвыборной кампании», — пишет Politico со ссылкой на источник, знакомый с итоговыми показателями.

Как отмечается в статье, рекордную сумму удалось собрать за счет распространения сувенирной продукции, футболок и плакатов с фотографией Трампа в тюрьме. Всего за последние три недели у бывшего президента США получилось привлечь на выборную кампанию 20 миллионов долларов пожертвований.

Дональд Трамп 24 августа примерно 20 минут находился в тюрьме округа Фултон. Там он прошел формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы. После чего в сети появилась его фотография.

Ранее президент Соединенных штатов Америки (США) Джо Байден оценил тюремное фото своего предшественника Дональда Трампа при аресте. В беседе с журналистами Байден назвал Трампа «симпатягой».

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Экс-президент США Дональд Трамп после формальной процедуры ареста собрал 7,1 миллиона долларов, продавая товары со своей тюремной фотографией. Трамп снова претендует на пост главы государства и деньги ему пожертвовали на предвыборную кампанию. Об этом сообщила газета Politico. «Трамп собрал 7,1 миллиона долларов с тех пор, как его задержали в тюрьме Атланты. Только в пятницу он собрал 4,18 миллиона долларов, что на сегодняшний день является самым высоким показателем его предвыборной кампании», — пишет Politico со ссылкой на источник, знакомый с итоговыми показателями. Как отмечается в статье, рекордную сумму удалось собрать за счет распространения сувенирной продукции, футболок и плакатов с фотографией Трампа в тюрьме. Всего за последние три недели у бывшего президента США получилось привлечь на выборную кампанию 20 миллионов долларов пожертвований. Дональд Трамп 24 августа примерно 20 минут находился в тюрьме округа Фултон. Там он прошел формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы. После чего в сети появилась его фотография. Ранее президент Соединенных штатов Америки (США) Джо Байден оценил тюремное фото своего предшественника Дональда Трампа при аресте. В беседе с журналистами Байден назвал Трампа «симпатягой».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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