Politico: Трамп заработал на своем тюремном фото семь миллионов долларов

27 августа 2023 в 05:12 Размер текста - 17 +

Трамп смог привлечь на кампанию 20 млн долларов пожертвований Фото: Official White House / Shealah Craighead Экс-президент США Дональд Трамп после формальной процедуры ареста собрал 7,1 миллиона долларов, продавая товары со своей тюремной фотографией. Трамп снова претендует на пост главы государства и деньги ему пожертвовали на предвыборную кампанию. Об этом сообщила газета Politico. «Трамп собрал 7,1 миллиона долларов с тех пор, как его задержали в тюрьме Атланты. Только в пятницу он собрал 4,18 миллиона долларов, что на сегодняшний день является самым высоким показателем его предвыборной кампании», — пишет Politico со ссылкой на источник, знакомый с итоговыми показателями. Как отмечается в статье, рекордную сумму удалось собрать за счет распространения сувенирной продукции, футболок и плакатов с фотографией Трампа в тюрьме. Всего за последние три недели у бывшего президента США получилось привлечь на выборную кампанию 20 миллионов долларов пожертвований. Дональд Трамп 24 августа примерно 20 минут находился в тюрьме округа Фултон. Там он прошел формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы. После чего в сети появилась его фотография. Ранее президент Соединенных штатов Америки (США) Джо Байден оценил тюремное фото своего предшественника Дональда Трампа при аресте. В беседе с журналистами Байден назвал Трампа «симпатягой».

Экс-президент США Дональд Трамп после формальной процедуры ареста собрал 7,1 миллиона долларов, продавая товары со своей тюремной фотографией. Трамп снова претендует на пост главы государства и деньги ему пожертвовали на предвыборную кампанию. Об этом сообщила газета Politico. «Трамп собрал 7,1 миллиона долларов с тех пор, как его задержали в тюрьме Атланты. Только в пятницу он собрал 4,18 миллиона долларов, что на сегодняшний день является самым высоким показателем его предвыборной кампании», — пишет Politico со ссылкой на источник, знакомый с итоговыми показателями. Как отмечается в статье, рекордную сумму удалось собрать за счет распространения сувенирной продукции, футболок и плакатов с фотографией Трампа в тюрьме. Всего за последние три недели у бывшего президента США получилось привлечь на выборную кампанию 20 миллионов долларов пожертвований. Дональд Трамп 24 августа примерно 20 минут находился в тюрьме округа Фултон. Там он прошел формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы. После чего в сети появилась его фотография. Ранее президент Соединенных штатов Америки (США) Джо Байден оценил тюремное фото своего предшественника Дональда Трампа при аресте. В беседе с журналистами Байден назвал Трампа «симпатягой».