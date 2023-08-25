Байден оценил тюремное фото Трампа

Байден назвал «симпатягой» Трампа на фотоснимке при аресте

26 августа 2023 в 01:36 Размер текста - 17 +

Байден назвал Трампа «отличным парнем» Фото: Official White House / Cameron Smith Президент Соединенных штатов Америки (США) Джо Байден оценил тюремное фото своего предшественника Дональда Трампа при аресте. В беседе с журналистами Байден назвал Трампа «симпатягой». «Я видел фотографию по телевизору. Симпатичный парень, отличный парень», — сказал Байден в ответ на просьбу журналистов прокомментировать снимок Трампа при аресте. Бывший президент США стал первым американским лидером, у которого есть такое фото. Трамп сам его разместил в социальной сети X (бывший Twitter) за подписью, что никогда не нужно сдаваться. Бывший президент США, миллиардер Дональд Трамп сам приехал в тюрьму в штате Джорджия. Его обвиняют в попытке переиграть итоги выборов президента в 2020 году. Трамп провел под стражей примерно полчаса, после чего его отпустили под залог в 200 тысяч долларов.

Президент Соединенных штатов Америки (США) Джо Байден оценил тюремное фото своего предшественника Дональда Трампа при аресте. В беседе с журналистами Байден назвал Трампа «симпатягой». «Я видел фотографию по телевизору. Симпатичный парень, отличный парень», — сказал Байден в ответ на просьбу журналистов прокомментировать снимок Трампа при аресте. Бывший президент США стал первым американским лидером, у которого есть такое фото. Трамп сам его разместил в социальной сети X (бывший Twitter) за подписью, что никогда не нужно сдаваться. Бывший президент США, миллиардер Дональд Трамп сам приехал в тюрьму в штате Джорджия. Его обвиняют в попытке переиграть итоги выборов президента в 2020 году. Трамп провел под стражей примерно полчаса, после чего его отпустили под залог в 200 тысяч долларов.