Байден оценил тюремное фото Трампа

Президент Соединенных штатов Америки (США) Джо Байден оценил тюремное фото своего предшественника Дональда Трампа при аресте. В беседе с журналистами Байден назвал Трампа «симпатягой».
«Я видел фотографию по телевизору. Симпатичный парень, отличный парень», — сказал Байден в ответ на просьбу журналистов прокомментировать снимок Трампа при аресте. Бывший президент США стал первым американским лидером, у которого есть такое фото. Трамп сам его разместил в социальной сети X (бывший Twitter) за подписью, что никогда не нужно сдаваться.
Бывший президент США, миллиардер Дональд Трамп сам приехал в тюрьму в штате Джорджия. Его обвиняют в попытке переиграть итоги выборов президента в 2020 году. Трамп провел под стражей примерно полчаса, после чего его отпустили под залог в 200 тысяч долларов.
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