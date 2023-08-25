25 августа 2023

Байден оценил тюремное фото Трампа

Байден назвал «симпатягой» Трампа на фотоснимке при аресте
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Байден назвал Трампа «отличным парнем» Фото:

Президент Соединенных штатов Америки (США) Джо Байден оценил тюремное фото своего предшественника Дональда Трампа при аресте. В беседе с журналистами Байден назвал Трампа «симпатягой».

«Я видел фотографию по телевизору. Симпатичный парень, отличный парень», — сказал Байден в ответ на просьбу журналистов прокомментировать снимок Трампа при аресте. Бывший президент США стал первым американским лидером, у которого есть такое фото. Трамп сам его разместил в социальной сети X (бывший Twitter) за подписью, что никогда не нужно сдаваться.

Бывший президент США, миллиардер Дональд Трамп сам приехал в тюрьму в штате Джорджия. Его обвиняют в попытке переиграть итоги выборов президента в 2020 году. Трамп провел под стражей примерно полчаса, после чего его отпустили под залог в 200 тысяч долларов.

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Президент Соединенных штатов Америки (США) Джо Байден оценил тюремное фото своего предшественника Дональда Трампа при аресте. В беседе с журналистами Байден назвал Трампа «симпатягой». «Я видел фотографию по телевизору. Симпатичный парень, отличный парень», — сказал Байден в ответ на просьбу журналистов прокомментировать снимок Трампа при аресте. Бывший президент США стал первым американским лидером, у которого есть такое фото. Трамп сам его разместил в социальной сети X (бывший Twitter) за подписью, что никогда не нужно сдаваться. Бывший президент США, миллиардер Дональд Трамп сам приехал в тюрьму в штате Джорджия. Его обвиняют в попытке переиграть итоги выборов президента в 2020 году. Трамп провел под стражей примерно полчаса, после чего его отпустили под залог в 200 тысяч долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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