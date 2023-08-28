В Екатеринбурге заминировали пивной магазин

В Екатеринбурге неизвестный сообщил о минировании пивного магазина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пивные бары. Москва , пиво, паб, кружка, клуб, бар, алкоголь, бары, ночные заведения
Любителям пенных напитков пришлось срочно покинуть заведение Фото:

В Екатеринбурге неизвестный сообщил о минировании пивного магазина на улице Пехотинцев. Персонал и посетителей эвакуировали, рассказал URA.RU источник в экстренных службах города.

«Позвонили днем в общий колл-центр и сообщили о минировании магазина на улице Пехотинцев, 5. Проведена эвакуация сотрудников и посетителей. Полиция проводит проверку», — сказал собеседник агентства.

За комментарием корреспондент обратился в УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге неизвестный сообщил о минировании пивного магазина на улице Пехотинцев. Персонал и посетителей эвакуировали, рассказал URA.RU источник в экстренных службах города. «Позвонили днем в общий колл-центр и сообщили о минировании магазина на улице Пехотинцев, 5. Проведена эвакуация сотрудников и посетителей. Полиция проводит проверку», — сказал собеседник агентства. За комментарием корреспондент обратился в УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...