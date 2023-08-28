В Екатеринбурге заминировали пивной магазин

В Екатеринбурге неизвестный сообщил о минировании пивного магазина

28 августа 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

Любителям пенных напитков пришлось срочно покинуть заведение Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Екатеринбурге неизвестный сообщил о минировании пивного магазина на улице Пехотинцев. Персонал и посетителей эвакуировали, рассказал URA.RU источник в экстренных службах города. «Позвонили днем в общий колл-центр и сообщили о минировании магазина на улице Пехотинцев, 5. Проведена эвакуация сотрудников и посетителей. Полиция проводит проверку», — сказал собеседник агентства. За комментарием корреспондент обратился в УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил.

В Екатеринбурге неизвестный сообщил о минировании пивного магазина на улице Пехотинцев. Персонал и посетителей эвакуировали, рассказал URA.RU источник в экстренных службах города. «Позвонили днем в общий колл-центр и сообщили о минировании магазина на улице Пехотинцев, 5. Проведена эвакуация сотрудников и посетителей. Полиция проводит проверку», — сказал собеседник агентства. За комментарием корреспондент обратился в УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил.