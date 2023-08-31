В Екатеринбурге встали трамваи из-за водителя иномарки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, общественный транспорт, маршрут25, трамвай
По словам очевидцев, водитель авто был пьян (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге рядом с торговым центром «Алатырь» встали трамваи из-за водителя Kia Rio, который выехал на железнодорожные пути. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«Водитель Kia Rio выехал на трамвайные пути рядом с ТЦ „Алатырь“. За рулем иномарки находился мужчина», — поделились собеседники агентства.

Водитель был в состоянии алкогольного опьянения, добавили читатели. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу отделения пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, ответ ожидается.

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В Екатеринбурге рядом с торговым центром «Алатырь» встали трамваи из-за водителя Kia Rio, который выехал на железнодорожные пути. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Водитель Kia Rio выехал на трамвайные пути рядом с ТЦ „Алатырь“. За рулем иномарки находился мужчина», — поделились собеседники агентства. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения, добавили читатели. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу отделения пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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