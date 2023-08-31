По словам очевидцев, водитель авто был пьян (архивное фото)
В Екатеринбурге рядом с торговым центром «Алатырь» встали трамваи из-за водителя Kia Rio, который выехал на железнодорожные пути. Об этом URA.RU рассказали читатели.
«Водитель Kia Rio выехал на трамвайные пути рядом с ТЦ „Алатырь“. За рулем иномарки находился мужчина», — поделились собеседники агентства.
Водитель был в состоянии алкогольного опьянения, добавили читатели. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу отделения пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, ответ ожидается.
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