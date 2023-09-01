Кремль отреагировал на госпитализацию кандидата на пост главы Хакасии

Песков: в Кремле желают выздоровления кандидату на пост главы Хакасии Соколу
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Прибытие президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Кремль. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков (на фото) пожелал выздоровления Сергею Соколу Фото:

В Кремле следят за состоянием кандидата в губернаторы Республики Хакасия Сергея Сокола и желают ему скорого выздоровления. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«За состоянием его здоровья следят врачи. Мы же желаем народному избраннику скорейшего выздоровления и крепкого здоровья», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

Ранее стало известно о госпитализации Сокола из-за проблем с печенью и сердцем. Он уже попадал из-за этого в больницу, однако после выписки сразу же занялся предвыборной кампанией вместо восстановления. На пост главы Хакассии также баллотируются Владимир Грудинин от партии «Коммунисты России», Михаил Молчанов от ЛДПР и Валентин Коновалов, представляющий КПРФ.

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В Кремле следят за состоянием кандидата в губернаторы Республики Хакасия Сергея Сокола и желают ему скорого выздоровления. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «За состоянием его здоровья следят врачи. Мы же желаем народному избраннику скорейшего выздоровления и крепкого здоровья», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Ранее стало известно о госпитализации Сокола из-за проблем с печенью и сердцем. Он уже попадал из-за этого в больницу, однако после выписки сразу же занялся предвыборной кампанией вместо восстановления. На пост главы Хакассии также баллотируются Владимир Грудинин от партии «Коммунисты России», Михаил Молчанов от ЛДПР и Валентин Коновалов, представляющий КПРФ.
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