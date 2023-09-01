В Екатеринбурге закрыли алкомаркеты сети «Магнум»

В Екатеринбурге и Верхней Пышме (Свердловская область) прекратили работу алкомаркеты «Магнум». Всего оказалось закрыто 13 магазинов. Однако еще девять торговых точек в настоящее время продолжают свою работу.
«В связи с переоформлением лицензии временно не работают некоторые магазины в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Информация о возобновлении работы магазинов будет размещена на сайте», — говорится в сообщении «Магнум», размещенном на сайте торговой сети.
Сеть розничных магазинов «Магнум» основана в 2008 году. Торговая сеть входила в холдинг «Омега Спиритс Групп». В 2010 и 2011 годах юридические лица, за которыми числились торговые точки «Магнум», были признаны банкротами. По сообщению представителей холдинга «Омега Групп», уход с рынка прежних юрлиц — результат судебных тяжб по искам Сбербанка России.
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