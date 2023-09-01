01 сентября 2023

Неизвестные вымогали у челябинки 100 тысяч рублей за интимные фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Деньги. Екатеринбург, пять тысяч, рубли, топ сто фото
Девушка сообщила о вымогательстве в полицию Фото:

Неизвестные взломали аккаунт жительницы Красноармейского района Челябинской области и требовали у нее 100 тысяч рублей за интимные фото. Девушка обратилась в полицию, сообщили в ГУ МВД по региону.

«У 24-летней жительницы Красноармейского района вымогали 100 тысяч рублей за интимные фотографии. Она пояснила, что неизвестные взломали ее страничку в социальной сети „ВКонтакте“ и сообщили, что разошлют ее приватные фотографии всем знакомым, если она не заплатит», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Девушка обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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Неизвестные взломали аккаунт жительницы Красноармейского района Челябинской области и требовали у нее 100 тысяч рублей за интимные фото. Девушка обратилась в полицию, сообщили в ГУ МВД по региону. «У 24-летней жительницы Красноармейского района вымогали 100 тысяч рублей за интимные фотографии. Она пояснила, что неизвестные взломали ее страничку в социальной сети „ВКонтакте“ и сообщили, что разошлют ее приватные фотографии всем знакомым, если она не заплатит», — сообщается в telegram-канале ведомства. Девушка обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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