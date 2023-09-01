Неизвестные вымогали у челябинки 100 тысяч рублей за интимные фото

Девушка сообщила о вымогательстве в полицию
Неизвестные взломали аккаунт жительницы Красноармейского района Челябинской области и требовали у нее 100 тысяч рублей за интимные фото. Девушка обратилась в полицию, сообщили в ГУ МВД по региону.
«У 24-летней жительницы Красноармейского района вымогали 100 тысяч рублей за интимные фотографии. Она пояснила, что неизвестные взломали ее страничку в социальной сети „ВКонтакте“ и сообщили, что разошлют ее приватные фотографии всем знакомым, если она не заплатит», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Девушка обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.
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