Неизвестные вымогали у челябинки 100 тысяч рублей за интимные фото

Девушка сообщила о вымогательстве в полицию Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Неизвестные взломали аккаунт жительницы Красноармейского района Челябинской области и требовали у нее 100 тысяч рублей за интимные фото. Девушка обратилась в полицию, сообщили в ГУ МВД по региону.

«У 24-летней жительницы Красноармейского района вымогали 100 тысяч рублей за интимные фотографии. Она пояснила, что неизвестные взломали ее страничку в социальной сети „ВКонтакте“ и сообщили, что разошлют ее приватные фотографии всем знакомым, если она не заплатит», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Девушка обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.