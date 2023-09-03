Минобороны РФ: над Черным морем вблизи Крыма сбит беспилотник ВСУ

Российские силы уничтожили украинские БПЛА над Курской областью и Черным морем у Крыма
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ пытались атаковать двумя БПЛА объекты в РФ. Они уничтожены ПВО над Черным морем вблизи Крыма и над Курской областью. Об этом заявили в Минобороны РФ в своем telegram-канале.
«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова», —
Накануне силами ВС РФ уничтожен беспилотник ВСУ над Белгородской областью. Украина атакует Россию БПЛ, чтобы привлечь участие НАТО, пишет издание Il Sussidiario.
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