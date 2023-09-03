03 сентября 2023

Минобороны РФ: над Черным морем вблизи Крыма сбит беспилотник ВСУ

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Иннопром 2023. Екатеринбург, бпла, беспилотник, бла, дрон
Российские силы уничтожили украинские БПЛА над Курской областью и Черным морем у Крыма Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ пытались атаковать двумя БПЛА объекты в РФ. Они уничтожены ПВО над Черным морем вблизи Крыма и над Курской областью. Об этом заявили в Минобороны РФ в своем telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова», — сообщили в ведомстве. По данным МО, также была попытка атаки над территорией Курской области.

Накануне силами ВС РФ уничтожен беспилотник ВСУ над Белгородской областью. Украина атакует Россию БПЛ, чтобы привлечь участие НАТО, пишет издание Il Sussidiario.

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ВСУ пытались атаковать двумя БПЛА объекты в РФ. Они уничтожены ПВО над Черным морем вблизи Крыма и над Курской областью. Об этом заявили в Минобороны РФ в своем telegram-канале. «Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова», — сообщили в ведомстве. По данным МО, также была попытка атаки над территорией Курской области. Накануне силами ВС РФ уничтожен беспилотник ВСУ над Белгородской областью. Украина атакует Россию БПЛ, чтобы привлечь участие НАТО, пишет издание Il Sussidiario.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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