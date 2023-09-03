В Минобороны сообщили о сбитом беспилотнике над Белгородской областью

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Армия, разное, архив. Пермь, артподготовка, пво, сво, запуск ракет
Беспилотник над Белгородской областью сбит средствами ПВО, сообщили в Минобороны Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

Российские силы уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Украинский БПЛА уничтожен средствами ПВО над территорией Белгородской области около 12.30 мск», — передает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Российские силы не дали Киеву совершить очередной террористический акт, уточнили в ведомстве.

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Российские силы уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Украинский БПЛА уничтожен средствами ПВО над территорией Белгородской области около 12.30 мск», — передает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Российские силы не дали Киеву совершить очередной террористический акт, уточнили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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