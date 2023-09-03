В Минобороны сообщили о сбитом беспилотнике над Белгородской областью

Беспилотник над Белгородской областью сбит средствами ПВО, сообщили в Минобороны
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
Российские силы уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Украинский БПЛА уничтожен средствами ПВО над территорией Белгородской области около 12.30 мск», — передает Минобороны РФ в своем
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