В Минобороны сообщили о сбитом беспилотнике над Белгородской областью

03 сентября 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

Беспилотник над Белгородской областью сбит средствами ПВО, сообщили в Минобороны Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Российские силы уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Украинский БПЛА уничтожен средствами ПВО над территорией Белгородской области около 12.30 мск», — передает Минобороны РФ в своем telegram-канале . Российские силы не дали Киеву совершить очередной террористический акт, уточнили в ведомстве.

Российские силы уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Украинский БПЛА уничтожен средствами ПВО над территорией Белгородской области около 12.30 мск», — передает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Российские силы не дали Киеву совершить очередной террористический акт, уточнили в ведомстве.