В Италии назвали цель ударов беспилотниками ВСУ по России

Il Sussidiario: Киев решил добиться ввода войск НАТО на фронт

03 сентября 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

Ударами беспилотников Украина хочет привести конфликт к эскалации Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Chase W. Drayer новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина атакует Россию беспилотниками для эскалации конфликта, чтобы привлечь участие НАТО. Об этом написало итальянское издание Il Sussidiario. «Удары беспилотников преследуют две цели. Во-первых, заставить русских почувствовать, что они уязвимы, во-вторых, привести Москву к эскалации, которая вызовет участие НАТО», — пишет автор статьи Il Sussidiario. Он отмечает, что единственная надежда Украины на победу заключается в том, что Атлантический альянс выйдет на поле боя. По словам автора, несмотря на слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что он не хочет нападать на российскую территорию, потому что в противном случае его союзники могут отвернуться, он делает прямо противоположное. При этом атаки в России осуществляются не с использованием западного оружия, хотя информационная поддержка этих ударов исходит от союзников по НАТО. Беспилотники, которые использует Киев, строятся на Украине, при поддержке многих стран-союзников, заключил автор. Вооруженные силы Украины регулярно наносят удары БПЛА по регионам России. Так, в ночь на 30 августа они провели военную операцию, в ходе которой украинские дроны атаковали восемь регионов страны, что является самой масштабной атакой беспилотников на территорию РФ с начала СВО. The Guardian писала, что с помощью таких ударов Киев хочет поднять моральный дух своих граждан и вызвать у россиян обеспокоенность за их собственную безопасность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина атакует Россию беспилотниками для эскалации конфликта, чтобы привлечь участие НАТО. Об этом написало итальянское издание Il Sussidiario. «Удары беспилотников преследуют две цели. Во-первых, заставить русских почувствовать, что они уязвимы, во-вторых, привести Москву к эскалации, которая вызовет участие НАТО», — пишет автор статьи Il Sussidiario. Он отмечает, что единственная надежда Украины на победу заключается в том, что Атлантический альянс выйдет на поле боя. По словам автора, несмотря на слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что он не хочет нападать на российскую территорию, потому что в противном случае его союзники могут отвернуться, он делает прямо противоположное. При этом атаки в России осуществляются не с использованием западного оружия, хотя информационная поддержка этих ударов исходит от союзников по НАТО. Беспилотники, которые использует Киев, строятся на Украине, при поддержке многих стран-союзников, заключил автор. Вооруженные силы Украины регулярно наносят удары БПЛА по регионам России. Так, в ночь на 30 августа они провели военную операцию, в ходе которой украинские дроны атаковали восемь регионов страны, что является самой масштабной атакой беспилотников на территорию РФ с начала СВО. The Guardian писала, что с помощью таких ударов Киев хочет поднять моральный дух своих граждан и вызвать у россиян обеспокоенность за их собственную безопасность.