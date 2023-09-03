В Нижневартовске (ХМАО) ограничат движение транспорта по улицам города из-за проведения спортивных мероприятий. Официальный telegram-канал города сообщил, что дороги перекроют 16 и 17 сентября.
«В связи с проведением легкоатлетического кросса «Золотая осень» в рамках городского праздника «Здоровье» и физкультурного мероприятия «Всероссийский день бега «Кросс Нации» будет временно ограничено движение для транспортных средств. 16 сентября перекроют участок улицы Мусы Джалиля, 17 сентября — ул. Пикмана и прилежащие к ней улицы», — указано в публикации.
16 сентября с 7 до 16 часов будет перекрыта улица Мусы Джалиля: от улицы Пикмана до улицы 60 лет Октября.
17 сентября с 7 до 14 часов закроют следующие дороги:
- улица Пикмана: от гостиничного комплекса «Жемчужина Сибири» до Ханты-Мансийскойулицы;
- проспект Победы: от ул. Пикмана до ул. 60 лет Октября;
- улица Мусы Джалиля: от ул. Пикмана до ул. 60 лет Октября;
- улица Ханты-Мансийская: от ул. Пикмана до ул. 60 лет Октября.
Ранее URA.RU писало, что в День флага в Излучинске (ХМАО) перекроют участки дорог. Из-за праздничных мероприятий ограничили движение по улицам Энергетиков, Пионерная, Набережная, переулку Строителей.
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