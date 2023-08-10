10 августа 2023

В поселке ХМАО перекроют дороги в День флага России. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубанский казачий хор. Курган, гаи, патруль дпс, дпс
22 августа в Излучинске ограничат движение транспорта Фото:

В День государственного флага России 22 августа в Излучинске Нижневартовского района ХМАО перекроют дороги. Власти населенного пункта сообщили агентству, что движение транспорта ограничат из-за праздничных мероприятий.

«В связи с проведением на территории городского поселения Излучинск праздничных мероприятий, посвященных Дню государственного флага России, 22 августа 2023 года будет ограничено движение транспортных средств по улицам Энергетиков, Пионерная, Набережная, переулку Строителей. Водителям рекомендуем заранее продумывать свой маршрут», — предупредила администрация Излучинска.

Время перекрытия участков дорог:

  • с 11.00 до 15.00 — пер. Строителей — ул. Энергетиков — ул. Пионерная;
  • с 11.00 до 12.00 — ул. Набережная (в створе ул. Школьная и пер. Строителей), пер. Строителей (в створе ул. Набережная и транспортного кольца на пересечении ул. Энергетиков, пер. Строителей, ул. Таежная), ул. Энергетиков (от транспортного кольца на пересечении ул. Энергетиков, пер. Строителей, ул. Таежная до центральной площади);
  • с 12.00 до 15.00 — улица Энергетиков.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) с 9 августа ограничат движение транспорта по улице Интернациональная из-за ремонта. Дорогу перекрывают на ночь.

Карта перекрытия дорог в Излучинске 22 августа 2023 года
Карта перекрытия дорог в Излучинске 22 августа 2023 года
Фото:

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В День государственного флага России 22 августа в Излучинске Нижневартовского района ХМАО перекроют дороги. Власти населенного пункта сообщили агентству, что движение транспорта ограничат из-за праздничных мероприятий. «В связи с проведением на территории городского поселения Излучинск праздничных мероприятий, посвященных Дню государственного флага России, 22 августа 2023 года будет ограничено движение транспортных средств по улицам Энергетиков, Пионерная, Набережная, переулку Строителей. Водителям рекомендуем заранее продумывать свой маршрут», — предупредила администрация Излучинска. Время перекрытия участков дорог: Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) с 9 августа ограничат движение транспорта по улице Интернациональная из-за ремонта. Дорогу перекрывают на ночь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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