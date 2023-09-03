03 сентября 2023

В Тюмени выступит известный певец Игорь Николаев

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, николаев игорь
Стоимость билетов на концерт начинается от 1800 рублей Фото:

В Тюмени 5 ноября выступит певец Игорь Николаев. Информация представлена на сайте по продаже билетов kassir.ru. Стоимость билетов на концерт начинается от 1800 рублей.

«5 ноября 2023 года в ДК „Нефтяник“ Игорь Николаев представит тюменцам и гостям города один из своих лучших концертов! В незабываемую программу „Лучшие и новые песни #Выпьемзалюбовь“ войдут самые романтичные и удивительно красивые песни о главном чувстве в жизни каждого», — сообщается на сайте.

Ранее URA.RU писало, что в тюменской филармонии выступит Григорий Лепс. На его концерт жители раскупили практически все билеты.

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В Тюмени 5 ноября выступит певец Игорь Николаев. Информация представлена на сайте по продаже билетов kassir.ru. Стоимость билетов на концерт начинается от 1800 рублей. «5 ноября 2023 года в ДК „Нефтяник“ Игорь Николаев представит тюменцам и гостям города один из своих лучших концертов! В незабываемую программу „Лучшие и новые песни #Выпьемзалюбовь“ войдут самые романтичные и удивительно красивые песни о главном чувстве в жизни каждого», — сообщается на сайте. Ранее URA.RU писало, что в тюменской филармонии выступит Григорий Лепс. На его концерт жители раскупили практически все билеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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