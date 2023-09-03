В Тюмени выступит известный певец Игорь Николаев

Стоимость билетов на концерт начинается от 1800 рублей
В Тюмени 5 ноября выступит певец Игорь Николаев. Информация представлена на сайте по продаже билетов kassir.ru. Стоимость билетов на концерт начинается от 1800 рублей.
«5 ноября 2023 года в ДК „Нефтяник“ Игорь Николаев представит тюменцам и гостям города один из своих лучших концертов! В незабываемую программу „Лучшие и новые песни #Выпьемзалюбовь“ войдут самые романтичные и удивительно красивые песни о главном чувстве в жизни каждого», — сообщается на сайте.
Ранее URA.RU писало, что в тюменской филармонии выступит Григорий Лепс. На его концерт жители раскупили практически все билеты.
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