В продаже остались всего 20 билетов в партере Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жители Тюмени раскупили практически все билеты на концерт исполнителя Григория Лепса. Такие данные представлены на сайте «Яндекс Афиша». В продаже остались всего 20 билетов в партере и 10 в пятой ложе.

«„Я уеду жить в Лондон“, „Самый лучший день“, „Вьюга“, „Она не твоя“ — суперхиты, без которых его просто не отпустят со сцены! Однако Григорий Лепс каждый раз преподносит сюрпризы, исполняя редкие песни ранних лет или же совсем новые композиции», — указано в афише.

Концерт пройдет в Филармонии 18 сентября в 19:00. Стоимость оставшихся билетов начинается от 6800 рублей. На Avito тюменцы продают возможность попасть на концерт за 6 тысяч рублей.