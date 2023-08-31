Тюменцы раскупили билеты на концерт Григория Лепса. Скрин

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Концерт Григория Лепса в МВЦ Екатеринбург-Экспо. Екатеринбург, лепс григорий, концерт григория лепса
В продаже остались всего 20 билетов в партере Фото:

Жители Тюмени раскупили практически все билеты на концерт исполнителя Григория Лепса. Такие данные представлены на сайте «Яндекс Афиша». В продаже остались всего 20 билетов в партере и 10 в пятой ложе.

«„Я уеду жить в Лондон“, „Самый лучший день“, „Вьюга“, „Она не твоя“ — суперхиты, без которых его просто не отпустят со сцены! Однако Григорий Лепс каждый раз преподносит сюрпризы, исполняя редкие песни ранних лет или же совсем новые композиции», — указано в афише.

Концерт пройдет в Филармонии 18 сентября в 19:00. Стоимость оставшихся билетов начинается от 6800 рублей. На Avito тюменцы продают возможность попасть на концерт за 6 тысяч рублей.

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Жители Тюмени раскупили практически все билеты на концерт исполнителя Григория Лепса. Такие данные представлены на сайте «Яндекс Афиша». В продаже остались всего 20 билетов в партере и 10 в пятой ложе. «„Я уеду жить в Лондон“, „Самый лучший день“, „Вьюга“, „Она не твоя“ — суперхиты, без которых его просто не отпустят со сцены! Однако Григорий Лепс каждый раз преподносит сюрпризы, исполняя редкие песни ранних лет или же совсем новые композиции», — указано в афише. Концерт пройдет в Филармонии 18 сентября в 19:00. Стоимость оставшихся билетов начинается от 6800 рублей. На Avito тюменцы продают возможность попасть на концерт за 6 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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