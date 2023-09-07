Зимние туры для тюменцев подорожают на 30%

Турагенты советуют выбирать для отдыха зимой Египет, ОАЭ, Таиланд и Мальдивы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жителей Тюмени предупредили о повышении цен на зимние туры. По словам турагентов, стоимость отдыха за границей вырастет на 30%. Об этом URA.RU рассказала управляющая туристической компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова.

«Чем раньше вы бронируете, тем больше выигрываете в стоимости отдыха. Ближе к вылету цены всегда растут, недорогие билеты и отели раскупают и останутся только дорогие. <…> Аналитики делают прогноз по подорожанию на 30-40%. Летом туры дорожали на 30%, по зимним направлениям ожидаем такую же ситуацию», — рассказала корреспонденту URA.RU Завьялова. Управляющая турагентством посоветовала для отдыха в период зимних праздников выбирать Египет, ОАЭ, Индию, Таиланд, Мальдивы, Сейшелы и Малайзию.

Ранее URA.RU писало, что с сентября цены на отдых за границей для тюменцев снизятся. По словам турагентов, в декабре цены на отпуск в Турции будут очень комфортными.