07 сентября 2023

Зимние туры для тюменцев подорожают на 30%

© Служба новостей «URA.RU»
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Турагенты советуют выбирать для отдыха зимой Египет, ОАЭ, Таиланд и Мальдивы Фото:

Жителей Тюмени предупредили о повышении цен на зимние туры. По словам турагентов, стоимость отдыха за границей вырастет на 30%. Об этом URA.RU рассказала управляющая туристической компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова.

«Чем раньше вы бронируете, тем больше выигрываете в стоимости отдыха. Ближе к вылету цены всегда растут, недорогие билеты и отели раскупают и останутся только дорогие. <…> Аналитики делают прогноз по подорожанию на 30-40%. Летом туры дорожали на 30%, по зимним направлениям ожидаем такую же ситуацию», — рассказала корреспонденту URA.RU Завьялова. Управляющая турагентством посоветовала для отдыха в период зимних праздников выбирать Египет, ОАЭ, Индию, Таиланд, Мальдивы, Сейшелы и Малайзию.

Ранее URA.RU писало, что с сентября цены на отдых за границей для тюменцев снизятся. По словам турагентов, в декабре цены на отпуск в Турции будут очень комфортными.

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Жителей Тюмени предупредили о повышении цен на зимние туры. По словам турагентов, стоимость отдыха за границей вырастет на 30%. Об этом URA.RU рассказала управляющая туристической компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова. «Чем раньше вы бронируете, тем больше выигрываете в стоимости отдыха. Ближе к вылету цены всегда растут, недорогие билеты и отели раскупают и останутся только дорогие. <…> Аналитики делают прогноз по подорожанию на 30-40%. Летом туры дорожали на 30%, по зимним направлениям ожидаем такую же ситуацию», — рассказала корреспонденту URA.RU Завьялова. Управляющая турагентством посоветовала для отдыха в период зимних праздников выбирать Египет, ОАЭ, Индию, Таиланд, Мальдивы, Сейшелы и Малайзию. Ранее URA.RU писало, что с сентября цены на отдых за границей для тюменцев снизятся. По словам турагентов, в декабре цены на отпуск в Турции будут очень комфортными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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