В Херсонской области создали фейковый сайт для голосования на выборах

08 сентября 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Для участия в выборах не нужно регистрироваться ни на каком сайте Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В интернете распространяется информация, что жители Геническа (Херсонская область) для участия в выборах якобы должны зарегистрироваться на специальном сайте. На самом деле этот ресурс был создан неизвестными людьми. Об этом удалось узнать корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. В социальных сетях набирает популярность сообщение, согласно которому жители Геническа якобы должны зарегистрироваться на специальном сайте для участия в выборах. «Уважаемые граждане! 8—10 сентября День выборов. Перейдите на сайт и регистрируйтесь для голосования! Каждый голос важен!» — говорится в источнике. На самом деле этот сайт предположительно был создан для того, чтобы собрать персональные данные граждан. Сайт, на котором предлагается зарегистрироваться, является подделкой. Согласно сервису Whois, он был создан 16 августа 2023 года. Настоящий сайт Госуслуг был создан в 2008 году и принадлежит Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и имеет другой домен. Согласно официальному сайту дистанционного голосования, в 2023 году оно не проводится в Херсонской области. Для участия в выборах не нужно регистрироваться ни на каком сайте, можно прийти с паспортом в избирательный участок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В интернете распространяется информация, что жители Геническа (Херсонская область) для участия в выборах якобы должны зарегистрироваться на специальном сайте. На самом деле этот ресурс был создан неизвестными людьми. Об этом удалось узнать корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. В социальных сетях набирает популярность сообщение, согласно которому жители Геническа якобы должны зарегистрироваться на специальном сайте для участия в выборах. «Уважаемые граждане! 8—10 сентября День выборов. Перейдите на сайт и регистрируйтесь для голосования! Каждый голос важен!» — говорится в источнике. На самом деле этот сайт предположительно был создан для того, чтобы собрать персональные данные граждан. Сайт, на котором предлагается зарегистрироваться, является подделкой. Согласно сервису Whois, он был создан 16 августа 2023 года. Настоящий сайт Госуслуг был создан в 2008 году и принадлежит Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и имеет другой домен. Согласно официальному сайту дистанционного голосования, в 2023 году оно не проводится в Херсонской области. Для участия в выборах не нужно регистрироваться ни на каком сайте, можно прийти с паспортом в избирательный участок.