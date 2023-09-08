Forbes: для обучения ВСУ датским военным пришлось взять танки Leopard в музеях

Солдаты из Дании учат бойцов ВСУ управлять танками Leopard
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Солдаты из Дании ради обучения украинских бойцов взяли танки Leopard в музеях. Об этом сообщили журналисты.
«Это очень много танков: целых пять батальонов. Для одного Leopard требуется экипаж из четырех человек, им потребуется очень много танкистов. Также они взяли танки в музеях», — пишет
Власти Дании 8 сентября передали Киеву десять танков Leopard, сообщает телеканал 360. Украинских военных также обучают в Германии. Им показывают эксплуатацию американских танков M1 Abrams. В середине августа в США заявили, что бойцы ВСУ завершают курс обучения управления танками Abrams, пишет RT.
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