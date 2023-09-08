08 сентября 2023

Forbes: для обучения ВСУ датским военным пришлось взять танки Leopard в музеях

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Солдаты из Дании учат бойцов ВСУ управлять танками Leopard Фото:
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Солдаты из Дании ради обучения украинских бойцов взяли танки Leopard в музеях. Об этом сообщили журналисты.

«Это очень много танков: целых пять батальонов. Для одного Leopard требуется экипаж из четырех человек, им потребуется очень много танкистов. Также они взяли танки в музеях», — пишет Forbes.

Власти Дании 8 сентября передали Киеву десять танков Leopard, сообщает телеканал 360. Украинских военных также обучают в Германии. Им показывают эксплуатацию американских танков M1 Abrams. В середине августа в США заявили, что бойцы ВСУ завершают курс обучения управления танками Abrams, пишет RT.

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Солдаты из Дании ради обучения украинских бойцов взяли танки Leopard в музеях. Об этом сообщили журналисты. «Это очень много танков: целых пять батальонов. Для одного Leopard требуется экипаж из четырех человек, им потребуется очень много танкистов. Также они взяли танки в музеях», — пишет Forbes. Власти Дании 8 сентября передали Киеву десять танков Leopard, сообщает телеканал 360. Украинских военных также обучают в Германии. Им показывают эксплуатацию американских танков M1 Abrams. В середине августа в США заявили, что бойцы ВСУ завершают курс обучения управления танками Abrams, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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