Forbes: для обучения ВСУ датским военным пришлось взять танки Leopard в музеях

09 сентября 2023 в 06:14 Размер текста - 17 +

Солдаты из Дании учат бойцов ВСУ управлять танками Leopard Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты из Дании ради обучения украинских бойцов взяли танки Leopard в музеях. Об этом сообщили журналисты. «Это очень много танков: целых пять батальонов. Для одного Leopard требуется экипаж из четырех человек, им потребуется очень много танкистов. Также они взяли танки в музеях», — пишет Forbes . Власти Дании 8 сентября передали Киеву десять танков Leopard, сообщает телеканал 360. Украинских военных также обучают в Германии. Им показывают эксплуатацию американских танков M1 Abrams. В середине августа в США заявили, что бойцы ВСУ завершают курс обучения управления танками Abrams, пишет RT.

Солдаты из Дании ради обучения украинских бойцов взяли танки Leopard в музеях. Об этом сообщили журналисты. «Это очень много танков: целых пять батальонов. Для одного Leopard требуется экипаж из четырех человек, им потребуется очень много танкистов. Также они взяли танки в музеях», — пишет Forbes. Власти Дании 8 сентября передали Киеву десять танков Leopard, сообщает телеканал 360. Украинских военных также обучают в Германии. Им показывают эксплуатацию американских танков M1 Abrams. В середине августа в США заявили, что бойцы ВСУ завершают курс обучения управления танками Abrams, пишет RT.