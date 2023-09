Пермский Театр-Театр смешал в новом мюзикле nu metal, emo rock и post-hardcore

Театр-Театр в Перми представляет премьеру о подростках «Как пережить лето» (12+)

11 сентября 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Мюзикл о подростках покажут на Сцене-Молот Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермский Театр-Театр представляет первую музыкальную премьеру сезона — «Как пережить лето» (12+). Это музыкальная история о том, каково быть подростком, говорят в театре. Это спектакль для подростков, их родителей и всех, кто проводил летние каникулы на даче, кто впервые влюблялся, кто мечтал о великих свершениях. Отдельно авторы мюзикла отмечают работу композитора Александра Марголина, который смешал в одном спектакле массу направлений: nu metal, punk, emo rock, pop, hip-hop, post-hardcore. «В этой работе я вдохновлялся музыкой, которую слушал, когда мне было столько же лет, сколько исполнителям подростков в нашем спектакле. Здесь и кумиры моего поколения, такие как My Chemical Romance, Korn, Radiohead, Evanescence, Perfect Circle. И более ранние — Pearl Jam и Alice In Chains. И, конечно, современные исполнители: The Weekend, различные трэп и хип-хоп музыканты. „Как пережить лето“ — это уникальный мультижанровый продукт, в котором мы раздвигаем привычные для мюзикла рамки», — цитируются слова Марголина на странице ТТ в соцсети «ВКонтакте». Премьерные показы мюзикла «Как пережить лето» состоятся на Сцене-Молот 13, 14, 15, 16 и 17 сентября. Стоимость билетов — 800-900 рублей.

