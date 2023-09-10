В Екатеринбурге подростки обстреляли трамвай и избили водителя

В Екатеринбурге на Сортировке несколько подростков напали на водителя трамвая и обстреляли вагон, но писать заявление на обидчиков мужчина не стал. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Инцидент произошел около 18:00 часов 10 сентября на остановке «Колмогорова» по улице Бебеля. На водителя напали несколько мальчиков возрастом 12-13 лет.
«Сообщение поступило в отдел полиции № 9. На место выезжала следственно-оперативная группа. Водитель заявление в органы внутренних дел подавать не стал. Устанавливается материальный ущерб, проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято обоснованное решение», — рассказали в полиции.
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