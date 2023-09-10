10 сентября 2023

В Екатеринбурге подростки обстреляли трамвай и избили водителя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, трамвай, маршрут15
Инцидент произошел на остановке «Колмогорова» на Сортировке Фото:

В Екатеринбурге на Сортировке несколько подростков напали на водителя трамвая и обстреляли вагон, но писать заявление на обидчиков мужчина не стал. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Инцидент произошел около 18:00 часов 10 сентября на остановке «Колмогорова» по улице Бебеля. На водителя напали несколько мальчиков возрастом 12-13 лет.

«Сообщение поступило в отдел полиции № 9. На место выезжала следственно-оперативная группа. Водитель заявление в органы внутренних дел подавать не стал. Устанавливается материальный ущерб, проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято обоснованное решение», — рассказали в полиции.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на Сортировке несколько подростков напали на водителя трамвая и обстреляли вагон, но писать заявление на обидчиков мужчина не стал. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Инцидент произошел около 18:00 часов 10 сентября на остановке «Колмогорова» по улице Бебеля. На водителя напали несколько мальчиков возрастом 12-13 лет. «Сообщение поступило в отдел полиции № 9. На место выезжала следственно-оперативная группа. Водитель заявление в органы внутренних дел подавать не стал. Устанавливается материальный ущерб, проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято обоснованное решение», — рассказали в полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...