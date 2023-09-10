В Екатеринбурге подростки обстреляли трамвай и избили водителя

11 сентября 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел на остановке «Колмогорова» на Сортировке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на Сортировке несколько подростков напали на водителя трамвая и обстреляли вагон, но писать заявление на обидчиков мужчина не стал. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Инцидент произошел около 18:00 часов 10 сентября на остановке «Колмогорова» по улице Бебеля. На водителя напали несколько мальчиков возрастом 12-13 лет. «Сообщение поступило в отдел полиции № 9. На место выезжала следственно-оперативная группа. Водитель заявление в органы внутренних дел подавать не стал. Устанавливается материальный ущерб, проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято обоснованное решение», — рассказали в полиции.

В Екатеринбурге на Сортировке несколько подростков напали на водителя трамвая и обстреляли вагон, но писать заявление на обидчиков мужчина не стал. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Инцидент произошел около 18:00 часов 10 сентября на остановке «Колмогорова» по улице Бебеля. На водителя напали несколько мальчиков возрастом 12-13 лет. «Сообщение поступило в отдел полиции № 9. На место выезжала следственно-оперативная группа. Водитель заявление в органы внутренних дел подавать не стал. Устанавливается материальный ущерб, проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято обоснованное решение», — рассказали в полиции.