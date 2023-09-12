Целью украинских диверсантов была атомная электростанция в России

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Белоярская атомная электростанция имени И.В. Курчатова. Свердловская область, Заречный, бн-800, реактор, реактивная установка, энергоблок4, реактор бн-800, белоярская аэс, белоярская атомная электростанция
Владимир Путин заявил, что британские спецслужбы готовили диверсантов ВСУ для атаки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На российской территории ФСБ РФ в ходе боевого столкновения захватила украинских диверсантов в плен. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. По его словам, целью диверсантов была атака по атомной электростанции.

«На нашей территории ФСБ в ходе боестолкновения захватила несколько человек в плен. Выяснилась, это диверсионная группа украинских спецслужб. У них была задача нанести ущерб одной из наших атомных электростанций», — заявил Путин. По его словам, у диверсантов была цель подорвать линии электропередачи (ЛЭП) у атомной электростанции. Выступление президента транслируется на телеканале «Россия-24».

Путин сообщил, что британские спецслужбы приняли участие в подготовке украинских диверсантов. По словам российского лидера, спецслужбы Британии не видят границ в своей деятельности. «Британские спецслужбы знают, что я говорю правду. Эти вещи беспокоят», — заявил Путин.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что данные, которые получала Россия от разведки и военнопленных ВСУ, давали понимание намерений Украины ударить по Запорожской АЭС. По его словам, обвинения Киева в том, что Россия планировала подорвать ЗАЭС являются нелепыми.

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На российской территории ФСБ РФ в ходе боевого столкновения захватила украинских диверсантов в плен. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. По его словам, целью диверсантов была атака по атомной электростанции. «На нашей территории ФСБ в ходе боестолкновения захватила несколько человек в плен. Выяснилась, это диверсионная группа украинских спецслужб. У них была задача нанести ущерб одной из наших атомных электростанций», — заявил Путин. По его словам, у диверсантов была цель подорвать линии электропередачи (ЛЭП) у атомной электростанции. Выступление президента транслируется на телеканале «Россия-24». Путин сообщил, что британские спецслужбы приняли участие в подготовке украинских диверсантов. По словам российского лидера, спецслужбы Британии не видят границ в своей деятельности. «Британские спецслужбы знают, что я говорю правду. Эти вещи беспокоят», — заявил Путин. Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что данные, которые получала Россия от разведки и военнопленных ВСУ, давали понимание намерений Украины ударить по Запорожской АЭС. По его словам, обвинения Киева в том, что Россия планировала подорвать ЗАЭС являются нелепыми.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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