Глава «Росатома»: РФ знала о подготовке удара по ЗАЭС Киевом

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Россия была хорошо осведомлена о планах ВСУ ударить по ЗАЭС, заявил Алексей Лихачев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Данные, которые получала Россия от разведки и военнопленных ВСУ, давали полное понимание намерений Украины ударить по Запорожской АЭС. Об этом рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Разведданые ВС РФ и показания пленных ВСУ позволяли нам иметь понимание того, что Украина готовится к удару по ЗАЭС», — заявил Лихачев в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Он добавил, что обвинения украинских властей в том, что Россия планировала подорвать ЗАЭС являются нелепыми. Планированием взрыва атомной электростанции может заниматься только лишь «законченный идиот», заключил Лихачев.

Ранее стало известно о планах Украины атаковать Запорожскую атомную электростанцию в ночь на 5 июля. Украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на станцию, задержала Федеральная служба безопасности РФ.

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Данные, которые получала Россия от разведки и военнопленных ВСУ, давали полное понимание намерений Украины ударить по Запорожской АЭС. Об этом рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев. «Разведданые ВС РФ и показания пленных ВСУ позволяли нам иметь понимание того, что Украина готовится к удару по ЗАЭС», — заявил Лихачев в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Он добавил, что обвинения украинских властей в том, что Россия планировала подорвать ЗАЭС являются нелепыми. Планированием взрыва атомной электростанции может заниматься только лишь «законченный идиот», заключил Лихачев. Ранее стало известно о планах Украины атаковать Запорожскую атомную электростанцию в ночь на 5 июля. Украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на станцию, задержала Федеральная служба безопасности РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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