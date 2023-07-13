Глава «Росатома»: РФ знала о подготовке удара по ЗАЭС Киевом

Данные, которые получала Россия от разведки и военнопленных ВСУ, давали полное понимание намерений Украины ударить по Запорожской АЭС. Об этом рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев.
«Разведданые ВС РФ и показания пленных ВСУ позволяли нам иметь понимание того, что Украина готовится к удару по ЗАЭС», — заявил Лихачев в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Он добавил, что обвинения украинских властей в том, что Россия планировала подорвать ЗАЭС являются нелепыми. Планированием взрыва атомной электростанции может заниматься только лишь «законченный идиот», заключил Лихачев.
Ранее стало известно о планах Украины атаковать Запорожскую атомную электростанцию в ночь на 5 июля. Украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на станцию, задержала Федеральная служба безопасности РФ.
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