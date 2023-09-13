Свердловского лидера ЛДПР срочно вызвали к Слуцкому в Москву

Александр Каптюг 14 сентября встретится с Леонидом Слуцким в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутата свердловского Заксобрания от ЛДПР Александра Каптюга вызвали в центральный аппарат на встречу с Леонидом Слуцким. Это связано с прошедшими выборами в гордуму Екатеринбурга

«В партии есть такая практика, что после выборов победители и региональные координаторы едут на встречу с Леонидом Слуцким. Она назначена на 14—15 сентября. А нам как раз есть, чем похвастаться: три мандата в думе Екатеринбурга взяли, став второй по численности партией. Это результат планомерный работы, который был выстроен за долгие годы», — сказал Каптюг корреспонденту агентства URA.RU.

Он добавил, что Слуцкий считает работу свердловской команды «достойной и профессиональной, а сам результат — сенсационным». В ходе избирательной кампании партия вела переговоры с резиденцией губернатора, администрацией Екатеринбурга, полпредством. В частности, сам Каптюг был прямым посредником между высшим советом ЛДПР, руководством региона и местными кандидатами.

По итогам голосования в минувшие выходные ЛДПР в Екатеринбурге заняла второе место, набрав 14,6% голосов избирателей, а также «выиграв» один одномандатный избирательный округ. По итогам распределения мандатов фракция ЛДПР составит три человека.