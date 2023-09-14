Тепловоз снес грузовой автомобиль
В Нижнетуринском районе (Свердловская область) тепловоз снес грузовик «Жак». В результате ДТП водитель грузовика доставлен в больницу. Водитель тепловоза в аварии не пострадал.
«Дорожная авария произошла на 8 км автодороги „Нижняя Тура — Качканар“. Водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд, где допустил столкновение с тепловозом», — говорится в telegram-канале ведомства.
По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать безопасность на железнодорожных переездах.
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