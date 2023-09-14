14 сентября 2023
13 сентября 2023

Жители Нижневартовска сообщают о пожаре одном из микрорайонов города. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, пожар, тушение огня, огонь
Крупное возгорание наблюдается в стороне микрорайона 5п Фото:

Жителей Нижневартовска (ХМАО) обеспокоило огненное зарево в окрестностях микрорайона 5п. Видео и фото пожара они поделились в соцсетях.

«Что-то горит в сторону 5п (микрорайон Нижневартовска — прим. URA.RU). Опять очень много сообщений от подписчиков. Может это снова факел?» — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Нижневартовск. Происшествия».

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу окружного управления МЧС. На момент публикации ответ не поступил.

В начале сентября жителей Нижневартовска напугал газовый факел. Огненное зарево за городом было принято за сильный пожар. Позже горожанам объяснили, что это горел попутный газ на месторождении. Там проводились плановые работы.

Фото:

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Жителей Нижневартовска (ХМАО) обеспокоило огненное зарево в окрестностях микрорайона 5п. Видео и фото пожара они поделились в соцсетях. «Что-то горит в сторону 5п (микрорайон Нижневартовска — прим. URA.RU). Опять очень много сообщений от подписчиков. Может это снова факел?» — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Нижневартовск. Происшествия». Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу окружного управления МЧС. На момент публикации ответ не поступил. В начале сентября жителей Нижневартовска напугал газовый факел. Огненное зарево за городом было принято за сильный пожар. Позже горожанам объяснили, что это горел попутный газ на месторождении. Там проводились плановые работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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