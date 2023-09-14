Жители Нижневартовска сообщают о пожаре одном из микрорайонов города. Фото, видео

15 сентября 2023 в 01:54 Размер текста - 17 +

Крупное возгорание наблюдается в стороне микрорайона 5п Фото: Илья Московец © URA.RU Жителей Нижневартовска (ХМАО) обеспокоило огненное зарево в окрестностях микрорайона 5п. Видео и фото пожара они поделились в соцсетях. «Что-то горит в сторону 5п (микрорайон Нижневартовска — прим. URA.RU). Опять очень много сообщений от подписчиков. Может это снова факел?» — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Нижневартовск. Происшествия». Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу окружного управления МЧС. На момент публикации ответ не поступил. В начале сентября жителей Нижневартовска напугал газовый факел. Огненное зарево за городом было принято за сильный пожар. Позже горожанам объяснили, что это горел попутный газ на месторождении. Там проводились плановые работы. Фото: telegram-канал «Нижневартовск. Происшествия», https://t.me/c/1267930939/10483

Жителей Нижневартовска (ХМАО) обеспокоило огненное зарево в окрестностях микрорайона 5п. Видео и фото пожара они поделились в соцсетях. «Что-то горит в сторону 5п (микрорайон Нижневартовска — прим. URA.RU). Опять очень много сообщений от подписчиков. Может это снова факел?» — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Нижневартовск. Происшествия». Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу окружного управления МЧС. На момент публикации ответ не поступил. В начале сентября жителей Нижневартовска напугал газовый факел. Огненное зарево за городом было принято за сильный пожар. Позже горожанам объяснили, что это горел попутный газ на месторождении. Там проводились плановые работы.