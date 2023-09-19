Хинштейн похвалил пермские власти за увольнение осужденного зама мэра

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Александр Хинштейн на презентации своей книги "Конец Атлантиды" в РИА "Россия сегодня". Москва, хинштейн александр
Александр Хинштейн рад увольнению замглавы Большесосновского района Фото:

Депутат Госдумы Александр Хинштейн похвалил власти Пермского края за оперативность в процессе увольнения осужденного за мошенничество замглавы Большесосновского района Андрея Варова. В своем telegram-канале он отметил, что искренне рад решению.

«И суток не прошло с публикации моего поста об отказе главы Большесосновского муниципального округа (Пермский край) увольнять своего заместителя-уголовника Андрея Варова, как последовала реакция. Жаль, что не во всех регионах власти столь же адекватно относятся к критике и увольняют, а не защищают жуликов в своих рядах!» — отметил Хинштейн.

Он отметил, что «искренне рад» увольнению Андрея Варова. Ранее URA.RU рассказывало, что Варов был осужден за мошенничество. Но администрация Большесосновского округа отказывалась его увольнять. В процесс вмешались краевые власти, которые убедили главу округа Владимира Трескова принять решение.

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн похвалил власти Пермского края за оперативность в процессе увольнения осужденного за мошенничество замглавы Большесосновского района Андрея Варова. В своем telegram-канале он отметил, что искренне рад решению. «И суток не прошло с публикации моего поста об отказе главы Большесосновского муниципального округа (Пермский край) увольнять своего заместителя-уголовника Андрея Варова, как последовала реакция. Жаль, что не во всех регионах власти столь же адекватно относятся к критике и увольняют, а не защищают жуликов в своих рядах!» — отметил Хинштейн. Он отметил, что «искренне рад» увольнению Андрея Варова. Ранее URA.RU рассказывало, что Варов был осужден за мошенничество. Но администрация Большесосновского округа отказывалась его увольнять. В процесс вмешались краевые власти, которые убедили главу округа Владимира Трескова принять решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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