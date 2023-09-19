Хинштейн похвалил пермские власти за увольнение осужденного зама мэра

Александр Хинштейн рад увольнению замглавы Большесосновского района Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы Александр Хинштейн похвалил власти Пермского края за оперативность в процессе увольнения осужденного за мошенничество замглавы Большесосновского района Андрея Варова. В своем telegram-канале он отметил, что искренне рад решению.

«И суток не прошло с публикации моего поста об отказе главы Большесосновского муниципального округа (Пермский край) увольнять своего заместителя-уголовника Андрея Варова, как последовала реакция. Жаль, что не во всех регионах власти столь же адекватно относятся к критике и увольняют, а не защищают жуликов в своих рядах!» — отметил Хинштейн.

Он отметил, что «искренне рад» увольнению Андрея Варова. Ранее URA.RU рассказывало, что Варов был осужден за мошенничество. Но администрация Большесосновского округа отказывалась его увольнять. В процесс вмешались краевые власти, которые убедили главу округа Владимира Трескова принять решение.