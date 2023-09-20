Путин впервые с начала СВО выедет из России

Путин согласился приехать к Си Цзиньпину в октябре
Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить его страну. Российский лидер поедет в Китай в октябре на форум «Один пояс один путь», о чем он заявил на встрече с главой китайского МИД Ван И, передает радио «Маяк» в Telegram.
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