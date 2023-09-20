Путин впервые с начала СВО выедет из России

Путин поедет в Китай к Си Цзиньпину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин, путин владимир
Путин согласился приехать к Си Цзиньпину в октябре Фото:

Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить его страну. Российский лидер поедет в Китай в октябре на форум «Один пояс один путь», о чем он заявил на встрече с главой китайского МИД Ван И, передает радио «Маяк» в Telegram.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить его страну. Российский лидер поедет в Китай в октябре на форум «Один пояс один путь», о чем он заявил на встрече с главой китайского МИД Ван И, передает радио «Маяк» в Telegram.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...