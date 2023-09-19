Нижневартовские коммунальщики предложили депутату только ямочный ремонт Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутат городской думы Нижневартовска Тарас Чиканцев два года пытался добиться ремонта внутриквартальных проездов от мэрии — в итоге на асфальте появились заплаты от ямочного ремонта. Чиканцев опубликовал свое фото на фоне достижения коммунальщиков на личной странице «Вконтакте» и поблагодарил администрацию города.

«Этим летом наконец-то часть муниципальных проездов в третьем микрорайоне была отремонтирована. Большое спасибо администрации и местным органам власти за то, что они приняли во внимание мои обращения и просьбу принять необходимые меры. Особенно порадовал отремонтированный проезд, ведущий к школе и дошкольным учреждениям, среди которых детский сад „Белочка“ — он специализируется на воспитании детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья!» — подписал фото Чиканцев.

В разговоре с корреспондентом агентства депутат заявил, что неоднократно пытался добиться от городских властей ремонта проездов — ямам в микрорайоне исполнилось более десяти лет, когда Чиканцев получил мандат. «После двух лет обращений и смены двух вице-мэров спустя я наконец смог добиться хотя бы такого результата. Все время мне отвечали, что на ремонт проездов не хватает средств. По-хорошему, там нужно 700 квадратных метров асфальта класть», — посетовал депутат.

Согласно данным из открытых источников, бюджет Нижневартовска в 2023 году превышает 22 миллиарда рублей. В пресс-службу мэрии направлен запрос о причинах отказа депутату. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что в Пыть-Яхе, где ребенок провалился в кипяток, две недели не могут закрыть один канализационный люк. Жители пожаловались на это местному депутату Людмиле Завадской.

Депутат продемонстрировал новый ямочный ремонт от нижневартовских коммунальщиков Фото: Тарас Чиканцев, https://vk.com/wall143469212_4999