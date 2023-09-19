19 сентября 2023

В ХМАО депутат два года требовал капремонта дорог и получил заплатки в асфальте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Начало компании по ремонту автомобильных дорог. Сургут, ямочный ремонт, асфальт, ремонт дороги, дорожный конус
Нижневартовские коммунальщики предложили депутату только ямочный ремонт Фото:

Депутат городской думы Нижневартовска Тарас Чиканцев два года пытался добиться ремонта внутриквартальных проездов от мэрии — в итоге на асфальте появились заплаты от ямочного ремонта. Чиканцев опубликовал свое фото на фоне достижения коммунальщиков на личной странице «Вконтакте» и поблагодарил администрацию города.

«Этим летом наконец-то часть муниципальных проездов в третьем микрорайоне была отремонтирована. Большое спасибо администрации и местным органам власти за то, что они приняли во внимание мои обращения и просьбу принять необходимые меры. Особенно порадовал отремонтированный проезд, ведущий к школе и дошкольным учреждениям, среди которых детский сад „Белочка“ — он специализируется на воспитании детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья!» — подписал фото Чиканцев.

В разговоре с корреспондентом агентства депутат заявил, что неоднократно пытался добиться от городских властей ремонта проездов — ямам в микрорайоне исполнилось более десяти лет, когда Чиканцев получил мандат. «После двух лет обращений и смены двух вице-мэров спустя я наконец смог добиться хотя бы такого результата. Все время мне отвечали, что на ремонт проездов не хватает средств. По-хорошему, там нужно 700 квадратных метров асфальта класть», — посетовал депутат.

Согласно данным из открытых источников, бюджет Нижневартовска в 2023 году превышает 22 миллиарда рублей. В пресс-службу мэрии направлен запрос о причинах отказа депутату. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что в Пыть-Яхе, где ребенок провалился в кипяток, две недели не могут закрыть один канализационный люк. Жители пожаловались на это местному депутату Людмиле Завадской.

Депутат продемонстрировал новый ямочный ремонт от нижневартовских коммунальщиков
Депутат продемонстрировал новый ямочный ремонт от нижневартовских коммунальщиков
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Депутат городской думы Нижневартовска Тарас Чиканцев два года пытался добиться ремонта внутриквартальных проездов от мэрии — в итоге на асфальте появились заплаты от ямочного ремонта. Чиканцев опубликовал свое фото на фоне достижения коммунальщиков на личной странице «Вконтакте» и поблагодарил администрацию города. «Этим летом наконец-то часть муниципальных проездов в третьем микрорайоне была отремонтирована. Большое спасибо администрации и местным органам власти за то, что они приняли во внимание мои обращения и просьбу принять необходимые меры. Особенно порадовал отремонтированный проезд, ведущий к школе и дошкольным учреждениям, среди которых детский сад „Белочка“ — он специализируется на воспитании детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья!» — подписал фото Чиканцев. В разговоре с корреспондентом агентства депутат заявил, что неоднократно пытался добиться от городских властей ремонта проездов — ямам в микрорайоне исполнилось более десяти лет, когда Чиканцев получил мандат. «После двух лет обращений и смены двух вице-мэров спустя я наконец смог добиться хотя бы такого результата. Все время мне отвечали, что на ремонт проездов не хватает средств. По-хорошему, там нужно 700 квадратных метров асфальта класть», — посетовал депутат. Согласно данным из открытых источников, бюджет Нижневартовска в 2023 году превышает 22 миллиарда рублей. В пресс-службу мэрии направлен запрос о причинах отказа депутату. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что в Пыть-Яхе, где ребенок провалился в кипяток, две недели не могут закрыть один канализационный люк. Жители пожаловались на это местному депутату Людмиле Завадской.
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© Служба новостей «URA.RU»
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