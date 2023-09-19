Власти города ХМАО, где ребенок провалился в кипяток, игнорируют новую коммунальную проблему

В Пыть-Яхе две недели не могут закрыть один канализационный люк

Открытый люк расположен рядом со школой и детским садом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пыть-Яхе (ХМАО), где ранее ребенок провалился в яму с кипятком, коммунальщики две недели игнорируют открытый канализационный люк, рассказала URA.RU депутат местной думы Людмила Завадская. По ее словам, коллектор расположен рядом со школой и детским садом.

«19 сентября ко мне обратились жители города с заявкой об открытом и ничем не огороженном люке рядом со школой. Приехав на место, я застала двух девушек, которые соорудили из арматуры предупреждающий знак. Другие неравнодушные люди также не остались в стороне и помогли привезти резиновые колеса, чтобы огородить открытую яму», — сообщила Завадская.

Жители рассказали депутату, что люк открыт с 5 сентября, а обращения югорчан в администрацию города до сих пор не принесли результата. В единой дежурно-диспетчерской службе Пыть-Яха журналисту агентства рассказали, что данный колодец находится под контролем компании «Ростелеком». «5 сентября нам поступило сообщение о данной проблеме. В управлении городского хозяйства ответили, что это не их участок, не их колодец, отвечает за него „Ростелеком“. Также мы направили заявку в „Ростелеком“, они нас уверили, что 21 числа крышку люка установят», — сообщили в диспетчерской службе.

Корреспондент агентства попросила прокомментировать ситуацию в администрации Пыть-Яха, а также направило запрос в пресс-службу «Ростелекома» для уточнения сроков реагирования. На момент публикации материала ответы не поступили.

Ранее URA.RU писало о том, что глава Пыть-Яха (ХМАО) Александр Морозов принес извинения семье мальчика, который получил ожоги в результате падения в яму с горячей водой. Выяснение обстоятельств произошедшего мэр города взял под личный контроль.