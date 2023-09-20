20 сентября 2023

В Екатеринбурге мужчина бросил на территорию воинской части взрывпакет

© Служба новостей «URA.RU»
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"Гонка героев" на Свердловском полигоне. Екатеринбург, дымовая шашка, опасность, фитиль
Брошенный предмет оказался муляжом Фото:

В Екатеринбурге мужчина забросил на территорию воинской части муляж СВУ, дымовую шашку и взрывпакет. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Неизвестный бросил через забор одной из воинских частей муляж СВУ, дымовую шашку и взрывпакет, а после убежал. На место вызваны саперы и кинологи», — пишет telegram-канал Baza.

После исследования саперов стало ясно, что брошенные предметы не содержали взрывных устройств. Муляж состоял из двух пластиковых бутылок, примотанных изолентой проводов, веревки и четырех болтов. Вещи были направлены на экспертизу.

Силовики провели осмотр камер наблюдения. Судя по фрагментам записи, мужчина в черном подошел к воинской части со стороны лесополосы. Забросив предмет на территорию воинской части, убежал обратно. На месте падения шашки развился густой дым.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УФСБ и ЦВО. На момент публикации получить информацию не удалось.

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В Екатеринбурге мужчина забросил на территорию воинской части муляж СВУ, дымовую шашку и взрывпакет. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Неизвестный бросил через забор одной из воинских частей муляж СВУ, дымовую шашку и взрывпакет, а после убежал. На место вызваны саперы и кинологи», — пишет telegram-канал Baza. После исследования саперов стало ясно, что брошенные предметы не содержали взрывных устройств. Муляж состоял из двух пластиковых бутылок, примотанных изолентой проводов, веревки и четырех болтов. Вещи были направлены на экспертизу. Силовики провели осмотр камер наблюдения. Судя по фрагментам записи, мужчина в черном подошел к воинской части со стороны лесополосы. Забросив предмет на территорию воинской части, убежал обратно. На месте падения шашки развился густой дым. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УФСБ и ЦВО. На момент публикации получить информацию не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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