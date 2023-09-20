В Екатеринбурге мужчина бросил на территорию воинской части взрывпакет

В Екатеринбурге мужчина забросил на территорию воинской части муляж СВУ, дымовую шашку и взрывпакет. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«Неизвестный бросил через забор одной из воинских частей муляж СВУ, дымовую шашку и взрывпакет, а после убежал. На место вызваны саперы и кинологи», — пишет telegram-канал Baza.
После исследования саперов стало ясно, что брошенные предметы не содержали взрывных устройств. Муляж состоял из двух пластиковых бутылок, примотанных изолентой проводов, веревки и четырех болтов. Вещи были направлены на экспертизу.
Силовики провели осмотр камер наблюдения. Судя по фрагментам записи, мужчина в черном подошел к воинской части со стороны лесополосы. Забросив предмет на территорию воинской части, убежал обратно. На месте падения шашки развился густой дым.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УФСБ и ЦВО. На момент публикации получить информацию не удалось.
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