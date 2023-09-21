В челябинской «Рублевке» стартует отопительный сезон

В Сосновском районе всех потребителей подключат к теплу до 1 октября

21 сентября 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Распоряжении о начале отопительного сезона подписал глава района Евгений Ваганов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сосновском районе, называемом за близость к столице региона челябинской «Рублевкой», отопительный сезон начнется 26 сентября. Об этом URA.RU сообщил глава муниципалитета Евгений Ваганов. «В Сосновском районе с 26 сентября начнется отопительный сезон. Поручил теплоснабжающим предприятиям организовать подачу тепла. Срок исполнения дал до 1 октября», — заявил Ваганов. Соответствующее распоряжение было подписано главой 20 сентября. О готовности к новому сезону Ваганову доложил на аппаратном совещании 18 сентября замглавы по ЖКХ Эмиль Эльбрусович.

В Сосновском районе, называемом за близость к столице региона челябинской «Рублевкой», отопительный сезон начнется 26 сентября. Об этом URA.RU сообщил глава муниципалитета Евгений Ваганов. «В Сосновском районе с 26 сентября начнется отопительный сезон. Поручил теплоснабжающим предприятиям организовать подачу тепла. Срок исполнения дал до 1 октября», — заявил Ваганов. Соответствующее распоряжение было подписано главой 20 сентября. О готовности к новому сезону Ваганову доложил на аппаратном совещании 18 сентября замглавы по ЖКХ Эмиль Эльбрусович.