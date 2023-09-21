В челябинской «Рублевке» стартует отопительный сезон

В Сосновском районе всех потребителей подключат к теплу до 1 октября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Батарея отопления. Челябинск, зима, шерстяные носки, тепло, радиатор, отопление, коммунальные услуги, жкх, капремонт, греется, обогрев, устэк, мороз, холод, батарея отопления, варежкиноска, центральное отопление
Распоряжении о начале отопительного сезона подписал глава района Евгений Ваганов Фото:

В Сосновском районе, называемом за близость к столице региона челябинской «Рублевкой», отопительный сезон начнется 26 сентября. Об этом URA.RU сообщил глава муниципалитета Евгений Ваганов.

«В Сосновском районе с 26 сентября начнется отопительный сезон. Поручил теплоснабжающим предприятиям организовать подачу тепла. Срок исполнения дал до 1 октября», — заявил Ваганов.

Соответствующее распоряжение было подписано главой 20 сентября. О готовности к новому сезону Ваганову доложил на аппаратном совещании 18 сентября замглавы по ЖКХ Эмиль Эльбрусович.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сосновском районе, называемом за близость к столице региона челябинской «Рублевкой», отопительный сезон начнется 26 сентября. Об этом URA.RU сообщил глава муниципалитета Евгений Ваганов. «В Сосновском районе с 26 сентября начнется отопительный сезон. Поручил теплоснабжающим предприятиям организовать подачу тепла. Срок исполнения дал до 1 октября», — заявил Ваганов. Соответствующее распоряжение было подписано главой 20 сентября. О готовности к новому сезону Ваганову доложил на аппаратном совещании 18 сентября замглавы по ЖКХ Эмиль Эльбрусович.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...