В челябинской «Рублевке» стартует отопительный сезон

Распоряжении о начале отопительного сезона подписал глава района Евгений Ваганов
В Сосновском районе, называемом за близость к столице региона челябинской «Рублевкой», отопительный сезон начнется 26 сентября. Об этом URA.RU сообщил глава муниципалитета Евгений Ваганов.
«В Сосновском районе с 26 сентября начнется отопительный сезон. Поручил теплоснабжающим предприятиям организовать подачу тепла. Срок исполнения дал до 1 октября», — заявил Ваганов.
Соответствующее распоряжение было подписано главой 20 сентября. О готовности к новому сезону Ваганову доложил на аппаратном совещании 18 сентября замглавы по ЖКХ Эмиль Эльбрусович.
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