Украинские фигуристы отказались поздравлять российский дуэт из Грузии. Видео

24 сентября 2023 в 21:02 Размер текста - 17 +

Грузинские спортсмены занимаются в России у фигуриста Павла Слюсаренко Фото: Александр Мамаев © URA.RU Украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта отказались поздравлять выступающую за Грузию пару россиян — Анастасию Метелкину и Луку Берулаву с победой на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Будапеште. Спортсмены из Украины отвергли предложенные объятия. На церемонии награждения грузинская пара подошла к пьедесталу, где уже был дуэт с Украины. Однако украинские спортсмены отказались от предложенных объятий. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что фигуристов с Украины надо дисквалифицировать за нарушение правил поведения на соревнованиях. По ее словам, вопрос будет решен. Выступающие за Грузию спортсмены занимаются в России у фигуриста Павла Слюсаренко. Анастасия Метелкина выступает за Грузию с 2020 года, а Лука Берулава — с 2019-го. Ранее украинская саблистка Ольга Харлан заявила, что столкнулась с трудностями после скандала с российской соперницей Анной Смирновой на чемпионате мира. После того как ее дисквалифицировали за отказ пожать руку сопернице, она рассматривала возможность уйти из спорта. Анна Смирнова 27 июля встретилась с украинкой Ольгой Харлан в 1/32 финала чемпионата мира, передает «Национальная служба новостей».

Украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта отказались поздравлять выступающую за Грузию пару россиян — Анастасию Метелкину и Луку Берулаву с победой на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Будапеште. Спортсмены из Украины отвергли предложенные объятия. На церемонии награждения грузинская пара подошла к пьедесталу, где уже был дуэт с Украины. Однако украинские спортсмены отказались от предложенных объятий. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что фигуристов с Украины надо дисквалифицировать за нарушение правил поведения на соревнованиях. По ее словам, вопрос будет решен. Выступающие за Грузию спортсмены занимаются в России у фигуриста Павла Слюсаренко. Анастасия Метелкина выступает за Грузию с 2020 года, а Лука Берулава — с 2019-го. Ранее украинская саблистка Ольга Харлан заявила, что столкнулась с трудностями после скандала с российской соперницей Анной Смирновой на чемпионате мира. После того как ее дисквалифицировали за отказ пожать руку сопернице, она рассматривала возможность уйти из спорта. Анна Смирнова 27 июля встретилась с украинкой Ольгой Харлан в 1/32 финала чемпионата мира, передает «Национальная служба новостей».