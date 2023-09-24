Украинские фигуристы отказались поздравлять российский дуэт из Грузии. Видео

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Этап кубка России по фигурному катанию. Короткая программа. Юноши, мужчины. Екатеринбург, коньки, фигурное катание
Грузинские спортсмены занимаются в России у фигуриста Павла Слюсаренко Фото:

Украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта отказались поздравлять выступающую за Грузию пару россиян — Анастасию Метелкину и Луку Берулаву с победой на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Будапеште. Спортсмены из Украины отвергли предложенные объятия.

На церемонии награждения грузинская пара подошла к пьедесталу, где уже был дуэт с Украины. Однако украинские спортсмены отказались от предложенных объятий.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что фигуристов с Украины надо дисквалифицировать за нарушение правил поведения на соревнованиях. По ее словам, вопрос будет решен.

Выступающие за Грузию спортсмены занимаются в России у фигуриста Павла Слюсаренко. Анастасия Метелкина выступает за Грузию с 2020 года, а Лука Берулава — с 2019-го.

Ранее украинская саблистка Ольга Харлан заявила, что столкнулась с трудностями после скандала с российской соперницей Анной Смирновой на чемпионате мира. После того как ее дисквалифицировали за отказ пожать руку сопернице, она рассматривала возможность уйти из спорта. Анна Смирнова 27 июля встретилась с украинкой Ольгой Харлан в 1/32 финала чемпионата мира, передает «Национальная служба новостей».

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Украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта отказались поздравлять выступающую за Грузию пару россиян — Анастасию Метелкину и Луку Берулаву с победой на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Будапеште. Спортсмены из Украины отвергли предложенные объятия. На церемонии награждения грузинская пара подошла к пьедесталу, где уже был дуэт с Украины. Однако украинские спортсмены отказались от предложенных объятий. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что фигуристов с Украины надо дисквалифицировать за нарушение правил поведения на соревнованиях. По ее словам, вопрос будет решен. Выступающие за Грузию спортсмены занимаются в России у фигуриста Павла Слюсаренко. Анастасия Метелкина выступает за Грузию с 2020 года, а Лука Берулава — с 2019-го. Ранее украинская саблистка Ольга Харлан заявила, что столкнулась с трудностями после скандала с российской соперницей Анной Смирновой на чемпионате мира. После того как ее дисквалифицировали за отказ пожать руку сопернице, она рассматривала возможность уйти из спорта. Анна Смирнова 27 июля встретилась с украинкой Ольгой Харлан в 1/32 финала чемпионата мира, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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