Украинская саблистка после скандала с россиянкой на ЧМ хотела уйти из спорта

18 сентября 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

Ольга Харлан была в шаге от завершения карьеры Фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва» Украинская саблистка Ольга Харлан столкнулась с трудностями после скандала с российской соперницей Анной Смирновой на чемпионате мира. После того, как ее дисквалифицировали за отказ пожать руку сопернице, она рассматривала возможность уйти из спорта. Об этом рассказала сама спортсменка. «Я думала, что все, именно так закончится моя карьера. Я приняла это и поверила в то, что все кончено. Мне пришлось думать о худшем», — передает слова Харлан The Guardian. Она добавила, что дисквалификация поставила под вопрос ее участие в Олимпиаде 2024 года в Париже, однако вмешательство президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха гарантировало ей место на следующем летнем Олимпийском турнире. Ольга Харлан была дисквалифицирована после отказа пожать руку Анне Смирновой во время соревнований по фехтованию в Милане. Украинская саблистка утверждала, что ей разрешили не здороваться с российскими спортсменами, передает «Утро.ру». В комитете Верховной рады Украины по молодежи и спорту призывали Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию фехтования (FIE) отменить дисквалификацию Ольги Харлан и извиниться перед ней, сообщает «Национальная служба новостей».

Украинская саблистка Ольга Харлан столкнулась с трудностями после скандала с российской соперницей Анной Смирновой на чемпионате мира. После того, как ее дисквалифицировали за отказ пожать руку сопернице, она рассматривала возможность уйти из спорта. Об этом рассказала сама спортсменка. «Я думала, что все, именно так закончится моя карьера. Я приняла это и поверила в то, что все кончено. Мне пришлось думать о худшем», — передает слова Харлан The Guardian. Она добавила, что дисквалификация поставила под вопрос ее участие в Олимпиаде 2024 года в Париже, однако вмешательство президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха гарантировало ей место на следующем летнем Олимпийском турнире. Ольга Харлан была дисквалифицирована после отказа пожать руку Анне Смирновой во время соревнований по фехтованию в Милане. Украинская саблистка утверждала, что ей разрешили не здороваться с российскими спортсменами, передает «Утро.ру». В комитете Верховной рады Украины по молодежи и спорту призывали Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию фехтования (FIE) отменить дисквалификацию Ольги Харлан и извиниться перед ней, сообщает «Национальная служба новостей».