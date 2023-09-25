В ХМАО полиция устроила проверку инцидента с женщинами в хиджабах

Полиция проверит историю с кражей в ХМАО, совершенной женщинами в хиджабах

26 сентября 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

Местные жители не обращались в полицию по факту кражи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полиция устроила проверку по факту похищения детского портфеля в Нижневартовске. Горожане заподозрили в краже двух женщин в хиджабах. Об этом агентству URA.RU рассказали в пресс-службе городского УМВД. «В дежурную часть УМВД России по городу Нижневартовску по данному факту не поступало сообщений от местных жителей. Сотрудниками полиции инициирована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, личность пострадавшего устанавливается», — сообщила корреспонденту агентства пресс-служба. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске женщин в хиджабах, гулявших по улице, заподозрили в краже. Местные жители утверждают, что они забрали портфель, забытый на улице. При этом очевидцы считают, что в коляске у женщин находился ненастоящий ребенок.

Полиция устроила проверку по факту похищения детского портфеля в Нижневартовске. Горожане заподозрили в краже двух женщин в хиджабах. Об этом агентству URA.RU рассказали в пресс-службе городского УМВД. «В дежурную часть УМВД России по городу Нижневартовску по данному факту не поступало сообщений от местных жителей. Сотрудниками полиции инициирована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, личность пострадавшего устанавливается», — сообщила корреспонденту агентства пресс-служба. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске женщин в хиджабах, гулявших по улице, заподозрили в краже. Местные жители утверждают, что они забрали портфель, забытый на улице. При этом очевидцы считают, что в коляске у женщин находился ненастоящий ребенок.