25 сентября 2023

В ХМАО женщин в хиджабах, гулявших по улице с «фальшивым ребенком», заподозрили в краже. Фото

Жители Нижневартовска обвинили женщин в хиджабах в краже
© Служба новостей «URA.RU»
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Военно-профессиональная ориентация школьников. Курган, хиджаб
Жители близлежащих домов предположили, что ребенок в коляске одной из женщин не настоящий Фото:

Жители Нижневартовска (ХМАО) пожаловались на женщин, которые носили хиджабы. Горожане утверждают, что они гуляли по улице с фальшивым ребенком в коляске и украли забытый на скамейке школьный портфель. Сообщение об этом появилось в городском telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

«Они ходят по дворам в поисках вещей, украли у нас сумку у подъезда, сын забыл занести, как только опомнился, ее уже нет. В коляске вообще не понятно кто сидит, то ли ребенок под снотворным, то ли кукла для отвода глаз», — говорится в публикации.

Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном УМВД. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что в поселке Пионерском Советского района (ХМАО) 40-летняя местная жительница за сутки обокрала двоих школьников. Женщина похитила у прохожего ребенка золотые серьги и украла детскую куртку из гардероба.

Нижневартовцы утверждают, что женщины гуляют с фальшивым ребенком
Нижневартовцы утверждают, что женщины гуляют с фальшивым ребенком
Фото:

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Жители Нижневартовска (ХМАО) пожаловались на женщин, которые носили хиджабы. Горожане утверждают, что они гуляли по улице с фальшивым ребенком в коляске и украли забытый на скамейке школьный портфель. Сообщение об этом появилось в городском telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «Они ходят по дворам в поисках вещей, украли у нас сумку у подъезда, сын забыл занести, как только опомнился, ее уже нет. В коляске вообще не понятно кто сидит, то ли ребенок под снотворным, то ли кукла для отвода глаз», — говорится в публикации. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном УМВД. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что в поселке Пионерском Советского района (ХМАО) 40-летняя местная жительница за сутки обокрала двоих школьников. Женщина похитила у прохожего ребенка золотые серьги и украла детскую куртку из гардероба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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