В ХМАО женщин в хиджабах, гулявших по улице с «фальшивым ребенком», заподозрили в краже. Фото

Жители Нижневартовска обвинили женщин в хиджабах в краже

26 сентября 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Жители близлежащих домов предположили, что ребенок в коляске одной из женщин не настоящий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Нижневартовска (ХМАО) пожаловались на женщин, которые носили хиджабы. Горожане утверждают, что они гуляли по улице с фальшивым ребенком в коляске и украли забытый на скамейке школьный портфель. Сообщение об этом появилось в городском telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «Они ходят по дворам в поисках вещей, украли у нас сумку у подъезда, сын забыл занести, как только опомнился, ее уже нет. В коляске вообще не понятно кто сидит, то ли ребенок под снотворным, то ли кукла для отвода глаз», — говорится в публикации. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном УМВД. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что в поселке Пионерском Советского района (ХМАО) 40-летняя местная жительница за сутки обокрала двоих школьников. Женщина похитила у прохожего ребенка золотые серьги и украла детскую куртку из гардероба. Нижневартовцы утверждают, что женщины гуляют с фальшивым ребенком Фото: telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск» (https://t.me/nv86_crab)

Жители Нижневартовска (ХМАО) пожаловались на женщин, которые носили хиджабы. Горожане утверждают, что они гуляли по улице с фальшивым ребенком в коляске и украли забытый на скамейке школьный портфель. Сообщение об этом появилось в городском telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «Они ходят по дворам в поисках вещей, украли у нас сумку у подъезда, сын забыл занести, как только опомнился, ее уже нет. В коляске вообще не понятно кто сидит, то ли ребенок под снотворным, то ли кукла для отвода глаз», — говорится в публикации. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном УМВД. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что в поселке Пионерском Советского района (ХМАО) 40-летняя местная жительница за сутки обокрала двоих школьников. Женщина похитила у прохожего ребенка золотые серьги и украла детскую куртку из гардероба.