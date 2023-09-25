Жители Нижневартовска (ХМАО) пожаловались на женщин, которые носили хиджабы. Горожане утверждают, что они гуляли по улице с фальшивым ребенком в коляске и украли забытый на скамейке школьный портфель. Сообщение об этом появилось в городском telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
«Они ходят по дворам в поисках вещей, украли у нас сумку у подъезда, сын забыл занести, как только опомнился, ее уже нет. В коляске вообще не понятно кто сидит, то ли ребенок под снотворным, то ли кукла для отвода глаз», — говорится в публикации.
Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном УМВД. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало о том, что в поселке Пионерском Советского района (ХМАО) 40-летняя местная жительница за сутки обокрала двоих школьников. Женщина похитила у прохожего ребенка золотые серьги и украла детскую куртку из гардероба.
Нижневартовцы утверждают, что женщины гуляют с фальшивым ребенком
Жители Нижневартовска (ХМАО) пожаловались на женщин, которые носили хиджабы. Горожане утверждают, что они гуляли по улице с фальшивым ребенком в коляске и украли забытый на скамейке школьный портфель. Сообщение об этом появилось в городском telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «Они ходят по дворам в поисках вещей, украли у нас сумку у подъезда, сын забыл занести, как только опомнился, ее уже нет. В коляске вообще не понятно кто сидит, то ли ребенок под снотворным, то ли кукла для отвода глаз», — говорится в публикации. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном УМВД. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что в поселке Пионерском Советского района (ХМАО) 40-летняя местная жительница за сутки обокрала двоих школьников. Женщина похитила у прохожего ребенка золотые серьги и украла детскую куртку из гардероба.