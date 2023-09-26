На трассе смерти Тюмень — Ханты-Мансийск, которая получила это название из-за большого числа ДТП, в Нефтеюганском районе водитель КамАЗа столкнулся с легковым автомобилем Mitsubishi, двигавшийся во встречном направлении. Информацию об этом агентству сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Югры.
«На 728 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, 54-летний водитель КамАЗа, по предварительным данным, при выполнении маневра „объезд препятствия“ выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с транспортным средством Mitsubishi, движущимся во встречном направлении», — рассказала URA.RU пресс-служба окружной госавтоинспекции. Сообщается, что в результате ДТП 20-летний водитель Mitsubishi получил травмы.
Ранее URA.RU рассказывало, что КамАЗ снес легковушку с ребенком в ХМАО. Водитель КамАЗа столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen, пассажиркой которой была 8-летняя девочка.
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