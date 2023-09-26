26 сентября 2023

На «трасе смерти» в ХМАО КамАЗ снес легковушку. Фото

На трасе Тюмень — Ханты-Мансийск КамАЗ устроил ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина
Водитель иномарки получил травмы при столкновении с КамАЗом Фото:

На трассе смерти Тюмень — Ханты-Мансийск, которая получила это название из-за большого числа ДТП, в Нефтеюганском районе водитель КамАЗа столкнулся с легковым автомобилем Mitsubishi, двигавшийся во встречном направлении. Информацию об этом агентству сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Югры.

«На 728 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, 54-летний водитель КамАЗа, по предварительным данным, при выполнении маневра „объезд препятствия“ выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с транспортным средством Mitsubishi, движущимся во встречном направлении», — рассказала URA.RU пресс-служба окружной госавтоинспекции. Сообщается, что в результате ДТП 20-летний водитель Mitsubishi получил травмы.

Ранее URA.RU рассказывало, что КамАЗ снес легковушку с ребенком в ХМАО. Водитель КамАЗа столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen, пассажиркой которой была 8-летняя девочка.

КамАЗ въехал в легковой автомобиль
КамАЗ въехал в легковой автомобиль
Фото:

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе смерти Тюмень — Ханты-Мансийск, которая получила это название из-за большого числа ДТП, в Нефтеюганском районе водитель КамАЗа столкнулся с легковым автомобилем Mitsubishi, двигавшийся во встречном направлении. Информацию об этом агентству сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Югры. «На 728 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, 54-летний водитель КамАЗа, по предварительным данным, при выполнении маневра „объезд препятствия“ выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с транспортным средством Mitsubishi, движущимся во встречном направлении», — рассказала URA.RU пресс-служба окружной госавтоинспекции. Сообщается, что в результате ДТП 20-летний водитель Mitsubishi получил травмы. Ранее URA.RU рассказывало, что КамАЗ снес легковушку с ребенком в ХМАО. Водитель КамАЗа столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen, пассажиркой которой была 8-летняя девочка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...