На «трасе смерти» в ХМАО КамАЗ снес легковушку. Фото

На трасе Тюмень — Ханты-Мансийск КамАЗ устроил ДТП

27 сентября 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Водитель иномарки получил травмы при столкновении с КамАЗом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассе смерти Тюмень — Ханты-Мансийск, которая получила это название из-за большого числа ДТП, в Нефтеюганском районе водитель КамАЗа столкнулся с легковым автомобилем Mitsubishi, двигавшийся во встречном направлении. Информацию об этом агентству сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Югры. «На 728 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, 54-летний водитель КамАЗа, по предварительным данным, при выполнении маневра „объезд препятствия“ выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с транспортным средством Mitsubishi, движущимся во встречном направлении», — рассказала URA.RU пресс-служба окружной госавтоинспекции. Сообщается, что в результате ДТП 20-летний водитель Mitsubishi получил травмы. Ранее URA.RU рассказывало, что КамАЗ снес легковушку с ребенком в ХМАО. Водитель КамАЗа столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen, пассажиркой которой была 8-летняя девочка. КамАЗ въехал в легковой автомобиль Фото: ГИБДД Югры

На трассе смерти Тюмень — Ханты-Мансийск, которая получила это название из-за большого числа ДТП, в Нефтеюганском районе водитель КамАЗа столкнулся с легковым автомобилем Mitsubishi, двигавшийся во встречном направлении. Информацию об этом агентству сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Югры. «На 728 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, 54-летний водитель КамАЗа, по предварительным данным, при выполнении маневра „объезд препятствия“ выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с транспортным средством Mitsubishi, движущимся во встречном направлении», — рассказала URA.RU пресс-служба окружной госавтоинспекции. Сообщается, что в результате ДТП 20-летний водитель Mitsubishi получил травмы. Ранее URA.RU рассказывало, что КамАЗ снес легковушку с ребенком в ХМАО. Водитель КамАЗа столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen, пассажиркой которой была 8-летняя девочка.