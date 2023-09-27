В Верхней Пышме пьяный мужчина с ножом выломал окна в квартире с ребенком. Видео

28 сентября 2023 в 00:49 Размер текста - 17 +

Также неизвестный свердловчанин с ножом угрожал прохожим убийством, добавили очевидцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) недалеко от ДК «Восток» неизвестный мужчина с ножом в алкогольном опьянении выломал окна в квартире, где находился ребенок. Об этом рассказали очевидцы. «Возле парка где находится дом культуры „Восток“ мужчина в алкогольном опьянении выломал окна в квартире у семьи с ребенком. Также при нем был нож, которым он махался на прохожих и угрожал убийством», — пишет telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск» со ссылкой на очевидцев. На видео заметно, что в конце концов правонарушителя задержали мужчины в форме. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области и дежурную часть полиции Верхней Пышмы. На момент публикации ответ получить не удалось.

В Верхней Пышме (Свердловская область) недалеко от ДК «Восток» неизвестный мужчина с ножом в алкогольном опьянении выломал окна в квартире, где находился ребенок. Об этом рассказали очевидцы. «Возле парка где находится дом культуры „Восток“ мужчина в алкогольном опьянении выломал окна в квартире у семьи с ребенком. Также при нем был нож, которым он махался на прохожих и угрожал убийством», — пишет telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск» со ссылкой на очевидцев. На видео заметно, что в конце концов правонарушителя задержали мужчины в форме. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области и дежурную часть полиции Верхней Пышмы. На момент публикации ответ получить не удалось.