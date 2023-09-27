27 сентября 2023

В Верхней Пышме пьяный мужчина с ножом выломал окна в квартире с ребенком. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, штык нож
Также неизвестный свердловчанин с ножом угрожал прохожим убийством, добавили очевидцы Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) недалеко от ДК «Восток» неизвестный мужчина с ножом в алкогольном опьянении выломал окна в квартире, где находился ребенок. Об этом рассказали очевидцы.

«Возле парка где находится дом культуры „Восток“ мужчина в алкогольном опьянении выломал окна в квартире у семьи с ребенком. Также при нем был нож, которым он махался на прохожих и угрожал убийством», — пишет telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск» со ссылкой на очевидцев. На видео заметно, что в конце концов правонарушителя задержали мужчины в форме.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области и дежурную часть полиции Верхней Пышмы. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) недалеко от ДК «Восток» неизвестный мужчина с ножом в алкогольном опьянении выломал окна в квартире, где находился ребенок. Об этом рассказали очевидцы. «Возле парка где находится дом культуры „Восток“ мужчина в алкогольном опьянении выломал окна в квартире у семьи с ребенком. Также при нем был нож, которым он махался на прохожих и угрожал убийством», — пишет telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск» со ссылкой на очевидцев. На видео заметно, что в конце концов правонарушителя задержали мужчины в форме. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области и дежурную часть полиции Верхней Пышмы. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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