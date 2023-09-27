В Верхней Пышме (Свердловская область) недалеко от ДК «Восток» неизвестный мужчина с ножом в алкогольном опьянении выломал окна в квартире, где находился ребенок. Об этом рассказали очевидцы.
«Возле парка где находится дом культуры „Восток“ мужчина в алкогольном опьянении выломал окна в квартире у семьи с ребенком. Также при нем был нож, которым он махался на прохожих и угрожал убийством», — пишет telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск» со ссылкой на очевидцев. На видео заметно, что в конце концов правонарушителя задержали мужчины в форме.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области и дежурную часть полиции Верхней Пышмы. На момент публикации ответ получить не удалось.
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