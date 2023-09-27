Силовики раскрыли личность свердловчанина, вломившегося с ножом в дом к ребенку

Свердловчанин, вломившийся в дом к ребенку с ножом, имел судимость

28 сентября 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Мужчина выломал окно и залез в квартиру с ножом (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вломившимся с ножом в квартиру в Верхней Пышме, где находился ребенок, оказался 34-летний ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и грабежи мужчина. Силовики задержали его и увезли в суд, сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Задержанным оказался местный 34-летний житель по фамилии Иванов. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков и грабежам. Как только он протрезвеет и придет в себя, то полицейские доставят его в районный суд для избрания меры наказания», — пояснил полковник Горелых. При этом, по словам Горелых, задержанный заявил, что знает хозяйку квартиры. Однако сама она отрицает эту информацию. «Вероятнее всего, мужчина, что называется, напился до белочки. Сейчас он содержится под стражей», — добавил Горелых. Мужчина с ножом вломился в квартиру к ребенку вечером 28 сентября. По словам очевидцев, дебошир был пьяным.

Вломившимся с ножом в квартиру в Верхней Пышме, где находился ребенок, оказался 34-летний ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и грабежи мужчина. Силовики задержали его и увезли в суд, сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Задержанным оказался местный 34-летний житель по фамилии Иванов. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков и грабежам. Как только он протрезвеет и придет в себя, то полицейские доставят его в районный суд для избрания меры наказания», — пояснил полковник Горелых. При этом, по словам Горелых, задержанный заявил, что знает хозяйку квартиры. Однако сама она отрицает эту информацию. «Вероятнее всего, мужчина, что называется, напился до белочки. Сейчас он содержится под стражей», — добавил Горелых. Мужчина с ножом вломился в квартиру к ребенку вечером 28 сентября. По словам очевидцев, дебошир был пьяным.