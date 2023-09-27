27 сентября 2023

В Пермском крае жертву ограбления полиция отправила на скамью подсудимых

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания. Знакомство с новым прокурором Андреем Юмшановым. Пермь, фссп, судебный пристав, пристав
Приставы давно искали мужчина из-за долгов по алиментам Фото:

В Перми жертвой ограбления стал житель Соликамска. Он обратился за помощью в полицию, но сам оказался сначала на скамье подсудимых, а затем на обязательных работах. Как пояснили в службе судебных приставов, мужчина давно находился в розыске за долги по алиментам.

«Горе-отец обратился в полицию с требованием найти виновных в краже его собственности. Правоохранители приняли от потерпевшего заявление, а также сообщили приставам о выявлении лица, находящегося в розыске», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.

Как выяснилось, мужчина задолжал по алиментам ребенку 600 тысяч рублей, долгое время он скрывался. Мировой судья наказал его за это 50 часами обязательных работ.

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В Перми жертвой ограбления стал житель Соликамска. Он обратился за помощью в полицию, но сам оказался сначала на скамье подсудимых, а затем на обязательных работах. Как пояснили в службе судебных приставов, мужчина давно находился в розыске за долги по алиментам. «Горе-отец обратился в полицию с требованием найти виновных в краже его собственности. Правоохранители приняли от потерпевшего заявление, а также сообщили приставам о выявлении лица, находящегося в розыске», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Как выяснилось, мужчина задолжал по алиментам ребенку 600 тысяч рублей, долгое время он скрывался. Мировой судья наказал его за это 50 часами обязательных работ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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