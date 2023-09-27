В Пермском крае жертву ограбления полиция отправила на скамью подсудимых

Приставы давно искали мужчина из-за долгов по алиментам Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми жертвой ограбления стал житель Соликамска. Он обратился за помощью в полицию, но сам оказался сначала на скамье подсудимых, а затем на обязательных работах. Как пояснили в службе судебных приставов, мужчина давно находился в розыске за долги по алиментам.

«Горе-отец обратился в полицию с требованием найти виновных в краже его собственности. Правоохранители приняли от потерпевшего заявление, а также сообщили приставам о выявлении лица, находящегося в розыске», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.

Как выяснилось, мужчина задолжал по алиментам ребенку 600 тысяч рублей, долгое время он скрывался. Мировой судья наказал его за это 50 часами обязательных работ.